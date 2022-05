A la Une . Notes de lecture : "Entre chien et loup", par Anthony Delon

« Delon »… Le nom seul ne laisse personne indifférent. On aime ou on déteste. C’est oublier qu’avant Alain et Anthony, il y eut Nathalie, très grande actrice et réalisatrice, « coeur de lionne dans un corps de moineau », dit son fils. Une famille qui, au-delà de la gloire et du talent, ne ressemble vraiment à aucune autre. Cela vaut-il la peine d’être « fils de… » ? Par Jules Bénard - Publié le Dimanche 29 Mai 2022 à 08:04

Les litiges entre l’immense vedette et son fils sont de notoriété depuis fort longtemps. C’est surtout Anthony, acteur plus qu’honorable, qui en a le plus parlé. Et il ne triche pas, cet homme, il dit tout et le reste de ce qu’il a sur le coeur.



Alain Delon, trop occupé à être lui-même et conforter son statut de quasi-Jupiter, qui a lui aussi connu une enfance des plus difficiles, était-il préparé à assumer une famille ? Entre pensions à répétition, fugues, séjours au gnouf, l’Indochine, les relations troubles avec le Milieu, les amours à répétition, il y a de quoi être sérieusement déstabilisé. Surtout quand on est catalogué, très jeune, comme un des hommes les plus beaux du monde ; et des plus doués aussi, car il l’est.



Mais cela oblige-t-il à reproduire ces mêmes conditions désastreuses envers ceux que l’on a choisi de mettre au monde… à défaut de les élever ?



Comment s’étonner, après ça, qu’Anthony ait suivi un sillon paternel qu’il était loin d’approuver ? Coups durs, coups de sang, coups de poings, pensions répétées, séjours en taule…



Mais cet homme est, manifestement, un sentimental, un romantique. On sent, au travers de ces lignes vraiment écrites par lui (aucun « nègre » là-dedans) que la rancoeur, l’amertume, la nostalgie destructrices, ont déserté son esprit depuis fort longtemps. Il n’en veut à personne, surtout pas à ceux qui ont été si peu à ses côtés.



Ce livre, au-delà le la galaxie Delon, s’adresse à tous les passionnés de cinéma car l’Anthony sait y faire : c’est non seulement un excellent acteur mais il sait nous passionner avec le monde cinématographique.



Ce que l’on peut reprocher à l’ouvrage, c’est de n’avoir manifestement pas été relu et corrigé. De plus, les incessants flash back et autres forward back ont bien de quoi déstabiliser le lecteur le plus indulgent.



On aime ou pas. Moi, j’ai aimé.



Bonne lecture.



« Entre chien et loup »

Anthony Delon

En librairie.



