Le conseil communautaire s’est réuni le lundi 21 décembre 2020 afin d’examiner plus de 60 dossiers. Parmi ces points, les élus se sont prononcés notamment sur les affectations des fonds de concours aux communes membres, sur les actions en matière de politique de la ville et sur le tarif de l’eau et de l’assainissement sur le territoire. Ces projets reflètent la volonté de la CIVIS de soutenir ses communes membres en ces temps de crise.