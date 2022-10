A la Une .. Nosy Be : Deux boutres en partance pour Mayotte interceptés par la marine malgache

Dans la nuit de lundi à mardi, deux navires ont été arraisonnés par les autorités malgaches à Nosy Be alors qu'ils s'apprêtaient à prendre le large en direction de Mayotte. Le premier transportait une vingtaine de passagers et de la vanille, tandis que l'autre était chargé d'alcool de contrebande.

Le boutre s'apprêtait à quitter les eaux malgaches quand une vedette de la marine malgache l'a intercepté dans la nuit de lundi à mardi. À son bord, 22 passagers, dont six enfants, espéraient prendre le large en direction de Mayotte. Les marins ont également découvert de la vanille à bord, destinée sans doute au marché mahorais.



Un peu plus tard dans la soirée, les autorité malgaches ont remis le couvert et ont intercepté un autre bateau, toujours en direction de Mayotte. Cette fois-ci pas de candidats à l'exil, mais des bidons d'essence et de grandes quantités d'alcool.



Ces interceptions font suite à des pressions de la France sur la grande île pour qu'elle contrôle plus ses côtes et les trafics qui y fleurissent. Avec les actuelles négociations sur le destin des îles Éparses, l'exécutif malgache joue sans doute le jeu pour amadouer les autorités françaises.