Revenir à la Rubrique Mairie de Saint Leu Nos seniors ont la forme





A Saint-Leu, la piscine leur est désormais réservée tous les lundis après-midi de 14h00 à 16h00 pour un atelier initiation piscine où nos aînés retrouvent des sensations de bien-être.





Aurélie Apaya, l’encadrante du CCAS a ce lundi 12 avril 2022 réuni les participants des deux groupes pour une séance hebdomadaire de reprise d’activité aquatique en présence des élus. Bruno Lauret et Jimmy Aubin, adjoint au maire délégué aux sports encouragent tous les séniors à s’inscrire auprès du Sappaph – service dédié du CCAS de Saint-Leu.





Bruno, le Maître nageur sauveteur explique les bienfaits pour le corps et l’esprit de cet atelier natation. C’est surtout l’occasion de passer un bon moment, la preuve en images.

Le CCAS de Saint-Leu multiplie les initiatives à destination de la troisième jeunesse qui n’a jamais aussi bien portée son nom depuis la reprise des activités sportives.A Saint-Leu, la piscine leur est désormais réservée tous les lundis après-midi de 14h00 à 16h00 pour un atelier initiation piscine où nos aînés retrouvent des sensations de bien-être.Aurélie Apaya, l’encadrante du CCAS a ce lundi 12 avril 2022 réuni les participants des deux groupes pour une séance hebdomadaire de reprise d’activité aquatique en présence des élus. Bruno Lauret et Jimmy Aubin, adjoint au maire délégué aux sports encouragent tous les séniors à s’inscrire auprès du Sappaph – service dédié du CCAS de Saint-Leu.Bruno, le Maître nageur sauveteur explique les bienfaits pour le corps et l’esprit de cet atelier natation. C’est surtout l’occasion de passer un bon moment, la preuve en images.





Dans la même rubrique : < > Conseil municipal du 7 Avril 2022 : adoption du budget 2022 L’écologie centre d’intérêt majeur des écoliers