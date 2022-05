Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Nos séniors : de véritables zarboutan La manifestation Zactivités zarboutan alon amizé, lancée ce lundi 16 mai, se poursuit jusqu’au 20 mai 2022, au CREPS. Les séniors de Saint-Paul, terre solidaire et inclusive, participent ainsi à différents ateliers thématiques gratuits.

Yoga, activités physiques adaptées, créations de paniers, artisanat, couture, fabrications d’objets décoratifs : ces activités visent à encourager le vieillissement actif des plus de 18 000 personnes âgées de plus de 60 ans sur le territoire.

Ce programme les rend acteurs de leur quotidien mais aussi de leur santé. Cela permet également de lutter contre l’isolement et la solitude pour bâtir avec eux une Ville où il fait bon vivre. Saint-Paul est une commune de centenaires. Comme en témoigne le centième anniversaire de Marie-Léonie BORISTHENE célébré à la Saline ce 14 mai. Une nouvelle fois : bon anniversaire à elle !

Prendre soin des plus anciens représente un enjeu central pour la Municipalité. L’événement organisé au CREPS contribue à la dynamique enclenchée autour du bien vieillir. Comme l’illustre la récente Journée conviviale mise en place au chemin Pavé Bellemène.

Cette manifestation se tiendra chaque année dans les 7 Bassins de vie dans une logique d’hyper-proximité. L’objectif est de proposer des activités attractives pour les séniors, y compris à Mafate, pour n’oublier aucun territoire.

En matière de solidarité et d’actions sociales, le but est de coller au plus près des parcours de vie des séniors. Dans le même temps, la commune accompagne fortement le tissu associatif et les 27 clubs du troisième âge et ses 1 500 adhérents.

L’axe prioritaire est de co-construire avec eux un Plan Séniors répondant à leurs attentes.

Des séniors participent aux ateliers de l’activité Zactivités zarboutan alon amizé au CREPS du front de mer





