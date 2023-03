Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Nos séniors à la découverte du patrimoine culturel Saint-Paul, Ville Amis des Ainés, propose ce mercredi 29 mars 2023 une sortie découverte du patrimoine culturel Réunionnais pour les séniors du territoire.



Nos aînés se sont retrouvés sur le parking du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) pour se rendre dans ces espaces patrimoniaux. La découverte du patrimoine culturel de Saint-Paul a commencé à La Longère Sudel-FUMA avec l’exposition de l’artiste, Symphonie M. Elle travaille ses créations autour de l’imaginaire et de la femme avec différents matériaux tels que le sable et le bois.

Nos séniors ont ensuite pu échanger sur ce lieu qui servait autrefois pour stocker des marchandises. Nos gramouns se sont fait un plaisir de partager leurs connaissances sur l’histoire de La Réunion. L’objectif de cette initiative est de sensibiliser nos aînés aux espaces destinés à la culture et au patrimoine de Saint-Paul accueillant le public gratuitement.

C’est un moment de rencontre et de partage qui a continué au sein de la Maison SERVEAUX où est visible l’exposition de peinture « ETADAME » de Florence MIRANVILLE.

Cette première visite de l’année axée sur le thème de la culture représente l’occasion de diversifier les sorties proposées aux séniors du territoire. Au cours de l’année 2023, près de 8 sorties culturelles seront proposées à tous les séniors du territoire Saint-Paulois.

Saint-Paul s'engage en faveur de nos zarboutan pour favoriser leur vieillissement actif et social.





