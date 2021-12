Courrier des lecteurs Nos résultats en termes de morbi-mortalité sont meilleurs à la Réunion

Lettre du Dr Gindrey à Macron, Castex, Veran : Par Dr Gindrey - Publié le Mercredi 29 Décembre 2021 à 08:52





En terme de mortalité en ratio de population :



33 eme place pour la France : sur 189 pays…



Ou dans le sens inverse 150 eme sur 189 pays c’est plus.. « parlant »



Bref dans les 15 % des pays les moins efficients , ce n’est pas glorieux, n’est ce pas ?



Il ne faut pas se contenter et se satisfaire de ce piètre résultat , dont la faute incombe à tous , mais qui est hélas le reflet non seulement d’une très médiocre gestion de cette crise sanitaire , mais aussi malheureusement d’un déni de la science quasi institutionnalisé , et d’un obstacle quasiconstant à la recherche médicale, par le refus d’octroyer les RTU aus molécules de TAP a étudier.



Or ces TAP sont le seul recours actuellement face à la vague omicron, laquelle menace les plus vulnérables de nos patients, alors que les vaccins et les anticorps monoclonaux défaillent.



Rattrapons notre retard !



C’est possible de le faire , et on doit donc le faire, Mr le Pr Jérôme SALOMON



Récrivons ensemble les protocoles de multitherapies ambulatoires précoces pour les adultes et en pédiatrie.



Puis présentons les à nos instances pour validation consensuelle:



et ce n’est pas si compliqué à réaliser , ces protocoles ne devraient pas être différentes de celles adoptées

par les pays plus performants que nous, et qui nous montrent l’exemple.



Et il faudra libérer l’avant garde de la première ligne soignante que sont tous les médecins spécialistes de médecine générale , actuellement entravés.



Personne ne regrettera cet effort !



Adoptons cette approche stratégique multimodale Mr Olivier Véran , rejoignons les pays qui ont les meilleurs résultats .



Mr Emmanuel Macron merci de prendre en compte cette démarche urgente, dans l’intérêt de tous , et de notre pays.



Merci Mr Jean Castex pour votre soutien



Institut des hautes études de défense nationale (IHEDN) pour mémoire



#sciencesansfrontieres



