Courrier des lecteurs Nos propositions et priorités sociales sur l’ile de La Réunion

Par Daniel Faivre - Publié le Mardi 22 Février 2022 à 09:58

Première proposition sur l’incompréhension entre les revenus de nos retraités et nos jeunes et moins jeunes touchant un RSA que nous n’oserons pas remettre en cause ! Nos retraités trop souvent sont sur des retraites allant de 50.00€ à 400.00€ bien inférieur au RMI ou RSA. Comment pouvons-nous comprendre qu’un retraité ayant travaillé toute une vie ne soit pas reconnu, alors que bien souvent chez nous il fut employé pour ne pas dire exploité par des gens qui oublièrent de le déclarer et nous le savons ! Alors nous fabriquons, notre société des pauvres qui arrivé à un certain âge ou leurs corps est fatigué ne pouvant plus faire des petits boulots restent sur le côté, et ils sont nombreux.



Que la priorité de l’emploi reste pour nos jeunes même si nous pouvons le déplorer souvent avec des petits boulots précaires qui ne les fonds que survivent.



Deuxième propositions nos biens pensants, notre gouvernement imposent que l’ensemble des citoyens ainsi que nos « Gramouns » soient connectés ! Avons-nous pensé à nos anciens trop souvent dépassés par cette technologie. Nos donneurs d’ordres sont formatés mais combien ne peuvent se connectés et bien souvent nous rencontrons des difficultés, des bugs comme ils disent, cela ils ne peuvent le comprendre ! Oui des gens très instruits, mais où se trouve l’intelligence, la compréhension, l’humain. Combien de personnes rencontrées sont dans l’attente d’un remboursement chez AMELI, à la CAF aux impôts .Alors oui que nos fonctionnaires soient un peu plus à l’écoute de cette population qui fut jeune et qui rencontre moult difficultés avec l’âge, il est vrai que pour nos gouvernants nous sommes un poids mort pour notre économie.



Troisième proposition les difficultés pour se soigner ! Question qui peut bénéficier et comment de la complémentaire santé solidaire ? Mais pour l’avoir un véritable parcours du combattant, alors qu’il serait simple que la sécurité sociale la donne comme la carte VITALE ! L’ASPA combien ne la demande pas ? Mais pourquoi cela ressemble un peu à une grosse arnaque !



Quatrième proposition qui risque de nous fâcher, les ehpad, les maisons de retraites, les familles d’accueils, sans oublier les trop nombreuses pensions dite marron. Mais combien en avez-vous répertoriés ? Pourquoi ne pas réfléchir dans l’implication des familles Réunionnaises avec un salaire, une aide financière qui pourraient garder leurs parents lorsque cela est possible.



Cinquième proposition, sujet très sensible sur les tutelles et curatelles. Nous le savons plusieurs exemples sur des mauvais traitements existes, sur Saint-LOUIS le dossier de Mme M***. Nous pourrions citer le cas Y****** à Terre sainte, sur la croix rouge au port. Combien de pharmacies et autres services se plaignent et le dénoncent !



Sixième proposition sur l’habitat de nos anciens lorsqu’ils vivent dans des cases en bois sous tôle, nos services sociaux se devraient de les visiter plus souvent ne jamais oublier que nos anciens détestent se plaindre, cela devrait nous le faire comprendre.



En conclusion nos anciens ont le droit au respect a un peu plus d’attention, n’oublions qu’ils furent à une époque eux aussi les créateurs de richesse et nous ont fait grandir.



Daniel FAIVRE

Association Solidarité Intergénération