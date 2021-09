A la Une . Nos parlementaires interpellent Bruno Le Maire et Sebastien Lecornu sur la situation du fret

Sept des parlementaires de La Réunion co-signent un courrier sur la situation du fret à La Réunion. Les missives sont adressées à Bruno Le Maire, ministre de l'économie, des finances et de la relance et à Sebastien Lecornu, ministre des Outre-mer. Les signataires sont les députés Karine Lebon, Nathalie Bassire, David Lorion, Philippe Naillet, Jean-Hugues Ratenon et les sénateurs Michel Dennemont, Jean-Louis Lagourgue.





Par LG - Publié le Mercredi 1 Septembre 2021 à 12:10