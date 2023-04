Nos marmailles sensibilisés à la préservation du littoral

Aujourd’hui, de plus en plus de personnes et d’organisations prennent conscience de l’importance de protéger notre environnement et de lutter contre les effets néfastes du changement climatique. Cela inclut également l’initiation des enfants aux enjeux environnementaux et à leur rôle dans la préservation de la planète.



C’est dans ce contexte que la Ville de Saint-Paul et le Centre d’Etude et de Découverte des Tortues Marines (CEDTM) ont mené une opération de plantation d’arbres avec des enfants Saint-Paulois sur la plage de l’Hermitage. L’atelier avait pour objectif de sensibiliser les enfants sur les enjeux majeurs environnementaux en lien avec le réchauffement climatique, en particulier la nécessité de reboiser l’arrière plage et de lutter contre l’érosion sur les plages réunionnaises. La plantation d’arbres est une action simple et concrète qui peut avoir un impact significatif sur la lutte contre le réchauffement climatique. Les arbres jouent également un rôle important dans la préservation de la biodiversité et dans la lutte contre l’érosion des sols.



L’opération était donc une opportunité pour sensibiliser les enfants à ces enjeux environnementaux et à leur rôle dans la préservation de la planète. Les enfants ont ainsi appris les bonnes pratiques pour planter des arbres et les soins à leur apporter pour assurer leur croissance. La Ville de Saint-Paul souligne l’importance de sensibiliser les enfants aux enjeux environnementaux dès leur plus jeune âge. En les initiant tôt à ces problématiques, nous pouvons leur donner les outils nécessaires pour devenir des citoyens responsables et engagés dans la protection de la planète.