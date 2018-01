<<< RETOUR La Réunion Positive

Nos héros de papier





EXPOSITION, ATELIERS ET ANIMATIONS

POUR ENFANTS ET ADULTES



Entrée libre et gratuite



- Horaires

Pendant les vacances scolaires :

Ouverture du lundi au samedi de 9h00 à 17h00



Pendant la période scolaire :

Tout public : ouverture les mercredi et samedi de 9h00 à 17h00

Pour les groupes uniquement : lundi, mardi, jeudi et vendredi



- Planning détaillé des ateliers



- Réservation : livredanstoussesetats@gmail.com



- Fermeture du 24 décembre 2017 au 2 janvier 2018 inclus.



- Facebook :



MENU DES ATELIERS



- Horaires des ateliers

du lundi au vendredi de 9h00 à 11h00 et de 13h30 à 15h30

le samedi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00



Ateliers d’écriture tous publics

(Tout public, adultes, ados, enfants à partir de 8 ans)



Dans la toile des héros avec Nicolas Bonin

Héros multiples et canevas. Imprégnant la Commedia dell’arte ou la série télévisée contemporaine, le héros "choral" est au coeur d’une toile de personnages, dont les relations se construisent autour d’une unique question…



Rêver un impossible rêve avec Nathalie Déchelette

Et si on pouvait vivre toute sa vie sans peurs, sans obstacles ? Tel un Don Quichotte, partez à la conquête du héros qui sommeille en vous.



Moi, pirate avec Joëlle Ecormier

Les pirates étaient des grands bandits de mer pourtant dans l’imaginaire collectif ce sont des héros auréolés (à dire vite sans se tromper !) des trésors pillés. En chacun de nous sommeille un pirate. Se mettre dans la peau d’un pirate c’est se reconnaître dans sa part libre et insoumise mais aussi admettre sa part sombre. En dressant son propre portrait de pirate, on se définit dans toute son ambivalence.



Héroïne, héros out.

Portraits et autoportraits imaginaires avec Fabienne Jonca

Jeux de mots et voyages imaginaires à la rencontre de héros éternels ou de héros d’un jour. Les héros sont partout. Dans nos livres, dans nos légendes, mais aussi au coin de la rue, dans nos écoles, dans les journaux... Portraits, autoportraits, rencontres fortuites entre personnages existants ou n’ayant jamais existé. Portraits en tous genres pour se confronter à l’autre et à soi-même.



La recette du héros avec Mickaël Rivière

Prenez une bonne dose de superpouvoirs, saupoudrez-la de quelques valeurs, ajoutez un ingrédient secret et quelques piments pour corser l’histoire : vous êtes prêts ? Régalez-vous d’une bonne dose d’aventures !



Héros en poésie avec Teddy Iafare Gangama

« Héros du soir ou de plein jour

du passé, du présent, de toujours, végétaux, animaux ou humains

toi aussi, viens donc créer le tien ! »



Ateliers de dessin

(tout public, adultes, ados, enfants à partir de 6 ans.)



ExtraOrdinaire avec Solen Coeffic, auteur et illustratrice

Partir d’un objet du quotidien et le transformer en personnage de fiction (imaginaire et réalité, inventer des histoires, créer ses personnages, expérimenter des techniques artistiques...)



Portraits de papier avec Solen Coeffic, auteur et illustratrice

Quand les visages prennent vie à partir de formes abstraites. (tester différentes techniques graphiques et d’illustration, expérimenter la matière…)



Illustrer les émotions avec Bruno Dufestin, bédéiste

Comment faire vibrer des visages à mélangeant les expressions des émotions primaires.



Créer ses héros avec Bruno Dufestin, bédéiste

À chacun son héros, le définir, l’imaginer, lui donner un visage, un corps…



Visages du monde avec Florence Vitry, peintre, carnettiste

Partir d’une photo, d’un souvenir et brosser son portrait en peinture.



Mon carnet réunionnais avec Moniri M’Baé, illustrateur, bédéiste et carnettiste

Moniri M’Bae voyage autour de l’île en bus, il croque en permanence les personnes qu’il rencontre… Il va vous apprendre à faire votre carnet de voyage réunionnais…



Caricatures avec Fabrice Urbatro de Babook magazine

Apprendre à observer un visage pour en grossir, exagérer les traits.. pour en dégager un aspect comique ou satirique…Un art utilisé depuis toujours par la presse…



Dessine-moi un pirate avec David D’Eurveilher, bédéiste, illustrateur.

Quels sont les attributs du pirate, comment imaginer son visage.. Un homme, une femme ?



Autoportrait avec David D’Eurveilher, bédéiste, illustrateur

Miroir, miroir, dis-moi qui est la. le plus belle.beau ? _À chacun son miroir pour s’observer et se croquer…



Maquillages dessinés avec La p’tite scène qui bouge (6 à 12 ans)

Présentation du maquillage mahorais « le Msinszano » (maquillage traditionnel mahorais à base d’argile blanche et de bois de santal 100 % naturel). Puis démonstration de maquillage de scène. Ensuite, chacun crée sur une feuille son maquillage et ses coiffures.



Mon île aux pirates avec La p’tite scène qui bouge (6 à 12 ans)

Découvrir la géographie de l’île, l’histoire de La Buse… et écrire son histoire de pirate.



Portraits au crayon avec Nadia Charles, illustratrice

Découvrir la précision, la finesse et la subtilité du crayon de graphite, du crayon de couleur ou des pastels…



Fantastik héros avec Marie-Danielle Merca et Yohan Merca, auteure et éditrice de littérature fantastique et illustrateur fantastique

Imaginez un monde fantastique, et peuplez-le de personnages… décrivez-le et donnez-lui un visage…



