Nos gymnastes ont du talent !

Direction Bourgouin-Jalieu, dans le département de l’Isère, où six de nos gymnastes se sont une fois encore illustrées aux Championnats de France de Gymnastique rythmique qui ont eu lieu du 28 au 29 janvier ! Après une première place remportée par Lylou Jourdan en Nationale C chez les 12-13 ans, six autres gymnastes sont venues défendre les couleurs de notre île et le territoire saint-paulois en compagnie de leur coach Eve WTODKIEWIEZ. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que ce sont des graines de championnes ! Un palmarès qui ferait rougir n’importe quel autre club. Aux massues et mains libres, Luna RIVIÈRE CAZANOVE (nationale B 10 ans) se classe 12ème, Mayline JOURDAN (Nationale A 11 ans) 5ème et Farah MELCHIOR (Nationale A 11 ans) 3ème ! Un superbe palmarès pour ces jeunes athlètes. Le lendemain, Gabrielle SMITH aux massues et Mila Le Toullec au cerceau (Nationale A 12-13 ans) ont délivré de superbes performances sur le praticable. Malheureusement Naomie SORLIER a déclaré forfait pour cause d’entorse. Gabrielle SMITH a ainsi décroché la 5ème place et Mila Le Toullec est 14ème. La Ville de Saint-Paul, labellisée “Ville Active et Sportive” et “Terre de jeux” adresse ses félicitations aux gymnastes ainsi qu’à leurs coachs et au staff qui les accompagnent. Une année 2022 qui commence de la plus belle des façons! Bravo championnes !



Photo : Artsimages