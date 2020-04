Nos "gramounes" seront-ils discriminés sous couvert de protéger leur santé ?

Avant tout, on peut saluer la très bonne initiative du dispositif de la Réunion, qui a été mis en place par le seul Conseil Départemental de France. Dans une démarche supplémentaire d'aider les familles les plus démunies dont « nos gramounes », à travers des paniers de légumes, dont les distributions sont organisées par le biais des Centres Communaux d'Action Sociale (CCAS).



Bien sûr comme d'habitude, il y a toujours des critiques sur les critères définies ou l'insuffisance du contenu. Pourtant, ce sont les mêmes fixées par les CCAS, semble t-il. Cette action visée par le Conseil Départemental, est de soutenir et d'aider nos aînés devant les nombreuses difficultés qu'ils subissent encore plus par le Covid-19.



Malheureusement l'indignation tant redoutée, était d'entendre dernièrement, le Président de la République annoncé d'une éventuelle prolongation du confinement pour nos séniors après le 11 mai, ce qui peut relever du mépris pour nos « gramounes » et de la discrimination.



Et, qui suscite aussi beaucoup de questions, sous couvert de leur santé comment nos personnes âgées sont-elles considérées dans la société proposée des « macronistes » ? Après les avoir appelés à voter massivement aux élections municipales du 15 mars dernier.



Si c'était aussi dangereux pour eux, pourquoi les avoir insistés d'aller voter et d'organiser ces élections ? A l'évidence, cherche t-on à les isoler et à les infantiliser encore un peu plus ?



Bien sûr, que certains, par contre, seraient contraints d'accepter la nouvelle mesure, voire du bon sens, en raison de leur santé fragilisée par la maladie ou les plus vulnérables que d'autres.



Mais n'y a-t-il pas des mesures d'innovation comme celle du Conseil Départemental à mettre en place pour les plus vulnérables, aux personnes âgées, aux personnes en situation de handicap sévère, aux personnes atteintes de maladies chroniques....afin de faciliter une « humanisation » du confinement ? Voire de la gratuité de la taxe foncière, d'habitation, la mutuelle gratuite, un tarif d'eau et d'électricité au prix symbolique....etc au lieu de les discriminer en raison de leurs fragilités. Mais, le béaba de la protection, ne serait-il pas, des masques de protection à tous au vu de leurs fragilités ?



Après tout, ne s'agit-il là pas de créer "un apartheid générationnel", comme soulignait le sociologue Serge Guérin, spécialiste du vieillissement ? Réponse cet-après dans le discours du premier Ministre.



Jean Claude Comorassamy.