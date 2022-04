Nos gramounes les grands oubliés de la campagne

Un nouveau quinquennat s’ouvre dans quelques semaines à nous, avec toujours ses belles promesses, ses défis et ses réalités dont nos ainés sont victimes chaque jour davantage.



Bien sûr, nos regards se tournent chez nos gramounes, où la grande misère sociale s’invite chaque jour au menu familial, dans un silence assourdissant des candidat(e)s aux élections de la présidentielle mais aussi des législatives.



Comment une famille de deux personnes peut-elle vivre avec une pension de 800 euros voire moins, après avoir travaillé une quarantaine d’années ? De plus, si le mari a été le seul à travailler, lorsqu’il décèdera, la pension de réversion (50%) qui sera attribuée à sa femme sera de 400 euros mensuel. Comment survivre avec cette somme ?



De plus, il se trouve que de cette retraite de misère, s’ajoutent les hausses des loyers, des denrées alimentaires, des prélèvements obligatoires, des fiscalités sur l’électricité, l’eau…etc.



Or, nos gramounes se retrouvent en situation de pauvreté maximum. Et, le reste pour vivre de ces personnes âgées pauvres ne suffit plus à faire face aux dépenses de première nécessité. D’ailleurs, les demandes de secours se font régulièrement par le biais des CCAS de la commune ou au Département, pour toujours survivre.



Paupérisation grandissante



S’additionnent, la solitude, l’isolement fléau majeur de notre société et angoisse de tout à chacun, le problème de dépendance, de santé, logement vétuste et inadapté, déremboursement de certains médicaments, une mutuelle de plus en plus chère…etc, etc.

Oui, la pauvreté sociale et relationnelle, la précarité et l’exclusion sociale sont autant de dimension à laquelle nos candidat(e)s aux élections doivent s’attacher en urgence et de proposer des réponses dans leur programme.



Alors, notre bulletin de vote du 10 et 24 avril, sera-t-il suffisant pour changer ou améliorer la situation sociale de nos séniors ?

Quoiqu’il en soit, devant cette paupérisation grandissante, de cette évolution inquiétante du quotidien de nos personnes âgées, la société ne peut plus se boucher les yeux et les oreilles.



Aux élus de prendre la mesure des problèmes. Solitude, dépendance, pauvreté sociale... le chantier est énorme à construire. A présent, il faut des actes forts pour ce nouveau quinquennat.