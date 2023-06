Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Nos gramounes apprennent l’anglais : yes they can do it* ! Pour répondre à une demande des séniors formulée depuis 2020, un cours d’anglais du voyage a été mis en place en avril 2023, au sein d’un équipement de proximité au CASE de la Rue Jacquot.

Diplômée en anglais, Mme ZADIRE Géraldine, agent au service séniors a pu mettre à disposition ses compétences afin d’assurer ces cours qui se sont déroulées en 10 séances de deux heures hebdomadaires tous les mercredis de 9h à 11h du 5 avril au 7 juin. Huit séniors ont pu assister à cette première expérimentation.

L’objectif de cette première session vise à amener les séniors à appréhender la langue anglaise notamment à l’oral de manière à pouvoir comprendre et se faire comprendre à l’étranger. Les cours leur ont permis de réviser les bases grammaticales de la langue, d’acquérir des formules de politesse ainsi que du vocabulaire touristique du quotidien. Différentes situations du voyage ont ainsi pu être mises en scène.

Par ailleurs, les séniors ont pu s’exercer à l’anglais à travers une diversité d’activités telles que le chant, la dictée orale, l’écoute active et surtout la pratique de la langue lors de discussions entre pairs et lors des mises en situation.

Le bilan de ces séances met en exergue une joie d’apprendre ensemble, une émulation ainsi qu’une envie d’acquérir davantage. La plupart utilisent des sites d’apprentissage de l’anglais mais la pratique réelle reste nécessaire.

Les ateliers se sont clôturés ce mercredi 14 juin au CASE Rue Jacquot.

*Oui ils peuvent le faire.





