Nos gramounes à l’honneur lors de la Semaine Bleue

Parce que le lien inter générationnel doit être préservé, la Semaine Bleue se déroulera du 8 au 21 octobre 2018 à Saint-Paul. Portée par le CCAS, cet événement mobilise les associations de la troisième jeunesse -actifs ou en sommeil- répartis sur la commune. L’objectif de cette semaine festive : sensibiliser l’opinion publique sur la contribution des retraités à la vie économique, sociale et culturelle, ainsi que sur les réalisation et projets des associations.



Au programme de ces deux semaines ; des animations musicales avec orchestre à l’Ehpad « les Alizées » Fondation Père Favron à La Saline-Les-Bains, divers ateliers (SPL Energie, la SEOR, stand de l’ARS, fabrication d’objets à base de bois de palettes…), mais aussi échanges entre les gramounes et les enfants afin de renforcer le lien et la transmission inter générationnels.



En outre, nos gramounes pourront retourner dans le passé lors d’une reconstitution d’une ancienne classe d’école lontan, faire du sport avec le dispositif Bouger Ô Seniors, s’amuser en jouant aux dominos, à la pétanque ou au loto quine, passer un bon moment au spectacle de théâtre avec le Club de personnes âgées « Célimène » de La Saline, déguster des gâteaux lontan…



En somme, une multitude d’activités dédiées à nos aïeux. Un Grand Bal des Séniors avec orchestre clôtura ces deux semaines de festivités consacrées à nos gramounes.