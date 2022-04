Nos espèces endémiques prennent racine au parc boisé de Casabona

Le Président du Conseil départemental Cyrille Melchior était en déplacement à Saint-Pierre ce jeudi 21 avril pour participer à une opération de plantation d’arbres dans le parc boisé de Casabona. Il a tout d’abord salué l’initiative de la Commune de Saint-Pierre et de son maire Michel Fontaine à l’origine de cette « action citoyenne » réunissant les élèves du collège Paul Hermann et de l’école Lislet Geoffroy, en présence des familles et des associations du quartier de Casabona. « Il est important pour le Département d’accompagner les communes. Nous avons signé des Pactes de Solidarité Territoriale (PST), et la plantation d’arbres fait partie des actions qui y sont prévues » a déclaré le Président Cyrille Melchior, après avoir mis en terre plusieurs plants de benjoin, de bois d’osto et autres bois de gaulette, en compagnie des enfants, des associations, des élus de la Ville de Saint-Pierre et du Département dont Béatrice Sigismeau, Philippe Pothin, Sabrina Tinohoué et Jean-Louis Pajaniaye.



Parmi les 200 premiers « pieds de bois » sur les 6000 plants qui peupleront la future forêt urbaine de Casabona, une soixantaine d’espèces indigènes et endémiques ont été fournies par le Département. S’adressant aux jeunes qui ont visiblement pris goût à la plantation, le Président Cyrille Melchior a déclaré : « Merci à vous de montrer le bon exemple aujourd’hui. Celui que de nombreux adultes doivent suivre et qui consiste à donner un petit coup de pouce à la Nature. Chaque geste compte. Planter un arbre c’est créer et protéger la vie ».



Crédits photos : Alexandre Rivière - Département de La Réunion