Nos centenaires à l’honneur à Saint-Paul !

Marie-Léonie BORISTHENE , 100 ans Ce mardi 4 octobre, Marie-Léonie BORISTHENE a reçu la visite de l’élue Carole LEVENEUR à Saint-Gilles-les-Hauts. Un magnifique bouquet de fleurs pour celle qui a soufflé ses 100 bougies le 14 mai dernier.

Marie-Léonie, de toute sa vie a connu la Seconde Guerre Mondiale et 17 cyclones qui auront marqués La Réunion. Véritable mémoire de son quartier, la gramoune nourrit une véritable passion pour le chant.



Marie-Marcelle HOARAU , 101 ans Direction Bois-de-Nèfles où habite Marie-Marcelle HOARAU, une centenaire encore bien gaillarde ! Elle a soufflé ses 101 bougies le 12 mars dernier. Cette centenaire qui ne fait pas son âge est toujours en pleine forme ! C’est tout sourire qu’elle reçoit son bouquet de fleurs de la part de Martine GAZE, déléguée à l’agrotourisme. Depuis 4 ans, elle vit dans une famille d’accueil. Marié, le couple n’a pas eu d’enfant, mais s’est occupé des enfants de son mari comme les siens.



Renée Madelaine LUCAS , 104 ans Renée Madelaine LUCAS, une centenaire au top ! Ancienne commerçante, Renée Madelaine LUCAS vit actuellement à l’EPHAD de Notre-Dame de la Clémence à la Saline-les-Hauts.

Elle fêtera ses 104 ans le 25 Octobre prochain. Née à La Réunion, elle est partie 15 ans en métropole. Un bouquet de fleurs ainsi qu’un présent lui ont été remis par l’élu Guyto BELLON dans le cadre de la Semaine Bleue.



Antoine Cantin PAYET , 102 ans Antoine Cantin PAYET fêtera ses 102 ans le 1er novembre 2022. L’habitant de Tan Rouge reçoit la visite de L’Adjoint au Maire délégué au Bassin de vie du Guillaume, Noël JEAN-BAPTISTE, ce jeudi 6 octobre 2022. Et coïncidence incroyable, sa femme va aussi devenir centenaire dans quelques jours. Et comme le couple n’a pas pu fêter ses 77 ans de mariage, une belle réception les attend le 23 octobre prochain. Bravo à eux. Saint-Paul, Ville Amie des Aînés, tient à valoriser ses plus de 18 000 séniors mais pas seulement à l’occasion de cette Semaine Bleue. Le travail de fond se déroule toute l’année. Car l’avenir ne peut se construire sans nos gramounes. Ils sont sources de transmission, d’expérience et de sagesse.

Charlésia ROPY , 101 ans 101 bougies pour Charlésia ROPY! Née à Saint-Paul, la centenaire se porte comme un charme. Celle qui a décidé de vivre une partie de sa vie en métropole après la mort de son premier mari en 1985, a eu deux enfants. Bonne vivante, elle aime toujours chanter, danser et aujourd’hui sa plus grande passion ce sont les fleurs. L’élue, Céline CHAROLAIS, lui a remis un magnifique bouquet de fleurs.



Julot Elie POTHIN , 100 ans Il a fêté ses 100 ans le 6 juin dernier en présence de ses proches à Cambaie. Ce vendredi 7 octobre, Julot Elie POTHIN a reçu la visite de l’élue Céline CHAROLAIS dans le cadre de la Semaine Bleue. 100 ans et pas une seule ride ! Né au Tampon, Julot Elie POTHIN est un centenaire exceptionnel doté d’une forme olympique. Il a toujours travaillé dans des métiers physiques. Tantôt agriculteur dans le secteur de la canne et tantôt coupeur de bois, Julot Elie et sa femme Rolande GUIllOUX ont eu 4 enfants, 8 petits-enfants et 3 arrière-petits-enfants.



Marie-Germaine LEGRAS , 104 ans Saint-Paul, terre de longévité ! Ce n’est pas Marie-Germaine LEGRAS qui vous dira le contraire. L’élue, Virginie SALLÉ, a tenu à remettre à Marie-Germaine un magnifique bouquet offert par la Ville de Saint-Paul. À 104 ans, on aimerait bien connaître son secret de longévité !



Marguerite JAUZELON, 105 ans Direction l’EPHAD de MontRoquefeuil pour y rencontrer la doyenne de Saint-Paul, Marguerite JAUZELON 105 ans. Oui, 105 ans ! Son secret de longévité? Le travail. L’élue du Bassin de vie de Saint-Gilles, Virginie SALLÉ, en a profité pour lui remettre un magnifique bouquet de fleurs offert par la Ville à l’occasion de la Semaine Bleue.



