Nos aÎnés "la crase un bon l’ambiance" à l’Étang Saint-Paul

Plus de 150 personnes ont partagé ce moment festif en compagnie des élus de la Ville de Saint-Paul, Sébastien Ibar et Nadine Sévétian, ainsi qu’en présence du président du Conseil départemental, et adjoint saint-paulois, Cyrille Melchior.Bien sûr, le maire, Joseph Sinimalé a lui aussi fait le déplacement afin de saluer les personnes retraitées de la mairie et les membres de la troisième jeunesse du secteur. Après le repas, les convives se sont laisser aller à quelques pas de danse dans une ambiance chaleureuse et ce jusqu’en début de soirée.Toutes les photos à retrouver ici