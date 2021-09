"Nos seins le valent bien" :  Des dépistages du cancer à l’occasion d’octobre rose

Le communiqué



INFOS CONTEXTE CHIFFRES* Le dépistage du cancer du Sein : 1 Réunionnaise sur 4 est concernée !

INFOS ACTIONS CRCDC OCTOBRE* S'informer sur le dépistage du cancer du sein

INFOS MODE D’EMPLOI

INFOS QUESTIONS des patientes- : VIDÉOS en ligne sur le Web

À l'occasion d'Octobre Rose, mois consacré à la lutte contre le cancer du sein, le Centre Régional de Coordination des Dépistages des Cancers (CRCDC - La Réunion) vous informe sur le contexte, les messages de prévention & les actions mises en œuvre pour impliquer les Réunionnaises dans leur parcours de prévention & de dépistage organisé du cancer du sein, en lien avec nos partenaires.> Chaque année, environ 65 000 Réunionnaises âgées de 50 à 74 ans reçoivent par courrier une invitation à se rendre chez un radiologue agréé pour effectuer une mammographie et un examen clinique des seins.> 329 cancers du sein déclarés en 2013 (chiffre tableau de bord ORS - 2019), tous âges confondus> En 2020 : environ 28 000 mammographies ont été réalisées & 190 cancers du sein ont pu être détectés dans le cadre du dépistage organisé.> On observe une chute des taux de participation sur tout le territoire français depuis 2011. La Réunion ne fait pas exception : 44,9% taux de participation pour la campagne 2019-2020 (versus 45,6% France entière).> 90 % des cancers du sein sont guéris s’ils sont pris à temps.> La mammographie, prise en charge à 100%, peut sauver des vies.Planning prévisionnel du programme : animations de conférences, kafé cosé, stands de sensibilisation, ateliers de médiation artistique :- du 1er au 30 octobre * Events connectés à l'invitation de la mairie de Saint-Benoît - 2 & 3 octobre à l'invitation d’Odysséa, Galerie Artefact à Saint-Denis- du 4 au 6 octobre : à l’invitation du GIP SAP, Village des aidants à Saint-Gilles- le 12 octobre : conférence sur les dépistages des cancers (réservé aux élèves de l’IFSI)- du 12 au 15 octobre : Pôle Femme Mère Enfant CHU Saint-Pierre- 24 octobre : village santé, à l’invitation de la mairie de Sainte-Suzanne- du 25 au 29 octobre à l’invitation du CHU de Saint-Denis· Vous avez entre 50 & 74 ans ? Tous les deux ans, le CRCDC vous envoie un courrier d’invitation personnalisé. Si vous ne l'avez pas reçu, contactez-nous ! 0262 30 90 90· Vous êtes invitée à vous rendre chez un radiologue agréé de votre choix (liste sur le site internet du CRCDC : www.depistage-cancers-la-reunion.re ou jointe au courrier)· L'examen comprend une mammographie (deux clichés par sein, face et oblique) et un examen clinique des seins. Il est pris en charge à 100 % par l'assurance maladie, sans avance de frais.Certaines questions freinent les patientes dans le processus de décision & de passage à l'acte du dépistage. Pourquoi faire son dépistage ? Qu'est-ce que le dépistage organisé ? À quoi sert-il ? Quels sont les risques ? Quels sont les bénéfices ? Et avant 50 ans, je fais quoi ?..., répond aux questions des patientes Réunionnaises dans cette courte vidéo éditée par MaSanté.re :L'institut National du Cancer a mis en place un dispositif de communication #ilesttemps, via les médias & réseaux sociaux depuis la mi-septembre. Chaque semaine, une chronique est diffusée sur Facebook, Twitter, Linkedin et Instagram. Elles sont également accessibles sur la page soundcloud Le Centre Régional de Coordination des Dépistages des Cancers CRCDC - La Réunion coordonne les 3 dépistages organisés des cancers (sein, colorectal, et col de l’utérus), en lien avec l'INCA, Institut National du Cancer. Le CRCDC, créé en février 2002 (précédemment Mammorun / RunDépistages) est une association loi 1901- financée par l'Agence Régionale de Santé de La Réunion & les organismes d’Assurance Maladie.L’équipe du CRCDC est à l'écoute du public et des professionnels de santé via la ligne téléphonique 0262 30 90 90,le courriel : crcdc-reunion@orange.fr