A la Une . Norvège : Fusillade dans un bar gay, la piste du terrorisme islamique privilégiée

L’attaque a fait 2 morts et 21 blessés. L’auteur présumé a été interpellé et est bien connu des autorités. Toutes les célébrations de la marche des fiertés ont été annulées. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Dimanche 26 Juin 2022 à 07:16

C’est une nuit d’horreur qu’on connut les habitants d’Oslo. Vers une heure du matin dans la nuit de vendredi à samedi, un homme a fait feu devant un pub avant de se diriger devant un club gay. Deux personnes sont décédées et 21 blessés ont été blessés, dont 10 graves.



Le tireur a rapidement été stoppé, notamment par des civils présents sur place. Le suspect est un Norvégien de 42 ans d’origine kurde iranienne. Il est suivi depuis 2015 par les autorités pour sa radicalisation et son appartenance à un réseau islamiste. Des entretiens il y a quelques mois avaient pourtant conclu qu’il n’avait pas d’"intention violente". Les services norvégiens de renseignements intérieur (PST) indiquent qu’il souffre de difficultés mentales.



Face aux risques, les autorités ont annulé la marche des fiertés qui devait se dérouler hier et sera reportée ultérieurement. Celle-ci n’avait pas eu lieu depuis 3 ans et le début de la crise Covid. Spontanément, de nombreuses personnes se sont rendues sur les lieux du drame afin de rendre hommage aux victimes. Un défilé spontané rassemblant des milliers de personnes a eu lieu aux cris de "We’re here, we’re queer. We won’t disappear" ("Nous sommes ici, nous sommes queer. Nous ne disparaîtrons pas")



"Aujourd’hui, on devait célébrer l’amour et colorer nos rues des couleurs de l’arc-en-ciel. A la place, nous sommes envahis par le deuil", a déclaré le Premier ministre norvégien Jonas Gahr Støre. "Même si on n’est pas sûrs que ce sont les milieux homosexuels qui étaient visés, nous savons qu'ils sont les victimes", a-t-il précisé. Le roi Harald, lui, s’est dit "horrifié". "Nous devons nous rassembler pour défendre nos valeurs : la liberté, la diversité et le respect mutuel", demande-t-il.



