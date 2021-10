A la Une . Norvège : 5 personnes tuées dans une attaque à l'arc

La Norvège endeuillée. Cinq personnes ont été tuées et deux autres blessées par un homme armé d’un arc et de flèches, mercredi soir, dans la ville de Kongsberg, près d'Oslo. L'attaquant a depuis été arrêté par les autorités norvégiennes, qui n'excluent pas un acte terroriste. Par NP - Publié le Jeudi 14 Octobre 2021 à 08:30

Dans un communiqué publié dans la nuit de mercredi à jeudi, la police norvégienne indique que le suspect est un citoyen danois résidant à Kongsberg. Lors de son passage à l'acte, il aurait également utilisé un couteau et plusieurs autres armes, indiquent les médias norvégiens.



Les deux personnes blessées dans cette attaque, dont un policier, sont hospitalisées en soins critiques.



Cette tuerie est la pire perpétrée en Norvège depuis 2011, lorsque l'extrémiste Anders Behring Breivik avait tué 77 personnes, pour la plupart des adolescents, dans un camp de jeunes.