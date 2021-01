A la Une . Norvège : 13 personnes âgées décèdent après une première injection du vaccin

Les 13 personnes décédées avaient plus de 80 ans et présentaient de nombreuses comorbidités, précisent les autorités norvégiennes. Par N.P - Publié le Lundi 18 Janvier 2021 à 17:02 | Lu 2036 fois

L'agence des médicaments norvégienne a annoncé l'ouverture d'une enquête après le décès de 13 personnes âgées de plus de 80 ans, suite à la première injection du vaccin anti-Covid. L'agence estime que ces personnes, qui présentaient plusieurs comorbidités, ont pu succomber des effets secondaires du vaccin, telle la fièvre ou des réactions allergiques.



L'Institut norvégien de santé publique a, depuis, recommandé une évaluation approfondie des avantages et inconvénients de la vaccination chez les personnes les plus fragiles ou en fin de vie.



Ce matin, sur RTL, Alain Fischer, coordonnateur de la stratégie vaccinale en France, a tenté de rassurer: "les personnes décédées étaient extrêmement faibles, elles souffraient de comorbidités. Ce sont beaucoup d'éléments qui laissent à penser que le vaccin n'est pas impliqué."