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Norovirus : Rappel massif d'huîtres


Le site gouvernementale a publié ces derniers jours plusieurs procédures de rappel d'aliments impropres à la consommation. Il s'agit d'huîtres vendues dans la France entière.

Par NP - Publié le Lundi 2 Janvier 2023 à 20:56




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