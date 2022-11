A la Une . Normandie : Un maire retrouvé crucifié dans un champ

Le maire délégué de Saint-Côme-du-Mont a été retrouvé dans un champ ce mercredi, pieds et mains cloués. Des faits qui sèment le doute dans le village. Par N.P - Publié le Samedi 12 Novembre 2022 à 09:15





Entendu en juin 2022, l'élu avait finalement indiqué avoir tiré lui-même sur son fourgon et avoir inventé cette agression, ce qui lui a valu d'être poursuivi pour dénonciation de délit imaginaire, avec une comparution prévue le 23 novembre prochain. Mais Bernard Denis "revient sur la reconnaissance des faits de dénonciation de délit imaginaire", rapporte le procureur dans son communiqué. Le maire établit ainsi un lien entre son agression du 9 novembre avec celle de mai. Le maire de Saint-Côme-du-Mont (commune déléguée de Carentan-les-Marais, dans la Manche, en Normandie), Bernard Denis, a été retrouvé dans un champ ce mercredi, deux clous plantés sur le dessus de chaque main, un clou dans chaque pied, et blessé au visage. Transféré à l'hôpital, l'homme politique s'est vu prescrire 21 jours d'ITT, rapporte La presse de la Manche "De très nombreuses investigations sont en cours afin d’élucider cette affaire : auditions de témoins, enquête d’environnement, saisies de traces aux fins d’analyses génétiques, exploitation téléphonique, etc.", fait savoir le procureur de la République de Coutances, Michaël Giraudet, dans un communiqué publié ce vendredi.Après avoir été opéré, l'élu a été entendu par les enquêteurs jeudi soir. Pour celui dont l'état de santé n’est pas jugé alarmant, son agression serait du fait de deux hommes lui reprochant le soutien apporté au Président Emmanuel Macron. Ces derniers auraient utilisé une cloueuse pneumatique pour commettre les faits.L'édile aurait déjà été victime d’actes d’intimidation ces derniers mois, notamment d'un incendie et de menaces de mort. Mais ces deux procédures "ont fait l’objet d’un classement sans suite pour défaut d’identification d’un potentiel auteur", précise le procureur.Au mois de mai dernier, le maire délégué avait déclaré que des individus avaient tiré sur son fourgon avec un fusil. "L’enquête menée sous mon contrôle par la section de recherches de Caen, appuyée par l’IRCGN, avait permis de déterminer que Bernard Denis avait menti", poursuit le procureur.Entendu en juin 2022, l'élu avait finalement indiqué avoir tiré lui-même sur son fourgon et avoir inventé cette agression, ce qui lui a valu d'être poursuivi pour dénonciation de délit imaginaire, avec une comparution prévue le 23 novembre prochain. Mais Bernard Denis "revient sur la reconnaissance des faits de dénonciation de délit imaginaire", rapporte le procureur dans son communiqué. Le maire établit ainsi un lien entre son agression du 9 novembre avec celle de mai. ​