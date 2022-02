National Nord : Un hypnotiseur accusé d'avoir volé une trentaine de personnes

Une trentaine de personnes se sont regroupées afin de porter plainte contre un homme pour les avoir hypnotisées afin de leur soutirer de l’argent. Un procédé inédit qui embarrasse la justice, puisque la notion de vol est difficile à établir. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Vendredi 18 Février 2022 à 11:46

Comment faire comprendre aux forces de l’ordre et à la justice que l’on a été victime d’un vol sous hypnose ? C’est le difficile combat d’une trentaine de plaignantes du nord de la France.



Le procédé de l’individu est très élaboré. Il aborde sa victime dans la rue et parvient à capter son attention en évoquant des éléments de sa propre histoire. De quoi surprendre et troubler sa proie. Il leur glisse alors une pierre noire dans la main avant de les hypnotiser.



Une victime de 60 ans, vivant à Tourcoing, explique s’être rendue chez elle pour prendre ses bijoux et retirer de l’argent comme l’individu le lui a demandé. Elle s’est retrouvée dans cet état second toute la journée et ce n’est que le lendemain au réveil qu’elle a réalisé ce qu'il s'était passé.



Difficile de faire reconnaître le vol



Depuis deux ans, la fille de l’une des victimes tente de retrouver toutes les personnes ayant fait face à cette situation. Plus d’une trentaine de personnes ont subi le même sort. Toutes éprouvent de la honte et n’osaient pas en parler, même à leur entourage. La jeune femme va donc rédiger un courrier pour alerter le ministre de l’Intérieur, ancien maire de Tourcoing, pour alerter sur le développement de ce phénomène.



Toutefois, les forces de l’ordre ont beaucoup de mal à reconnaître ce type d’exaction. La notion de vol par ruse existe bien dans le Code pénal et est punie de 7 ans de prison et 100.000 euros d’amende. Malheureusement pour les victimes, dans le cas de l’hypnose, l’acte de vol est difficile à établir.



Me Nora Missaoui-Lefebvre, qui défend une trentaine de plaignantes, a expliqué au micro de BFMTV la difficulté du dossier. "On vous demande quelque chose, vous le remettez de votre plein gré, il n'y a pas de soustraction frauduleuse, donc les victimes, on ne les croyait pas (...) Or, c'est bien le cas, et ça existe".



Pour les victimes, en plus du préjudice financier, c’est surtout psychologiquement qu’elles sont touchées. Beaucoup affirment être traumatisées par cette expérience.



