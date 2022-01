A la Une . Nord/Est : La vigilance fortes pluies et orages reconduite

La vigilance fortes pluies et orages qui concerne les secteurs Nord et Est est reconduite pour la nuit, indique Météo France Réunion. Par N.P - Publié le Samedi 15 Janvier 2022 à 16:06

Le bulletin :



Les régions Nord et Est connaissent en début de soirée une période d'accalmie au niveau de l'activité pluvio-orageuse et celle-ci va se prolonger en première partie de nuit prochaine. Néanmoins, le risque d'une réactivation des précipitations en seconde partie de nuit reste possible et dans un contexte de sols déjà saturés par les fortes pluies des jours précédents recueillies sur ces régions, la vigilance Fortes Pluies / Orages est donc maintenue pour la nuit de samedi à dimanche.



A noter cependant que l'épisode attendu la nuit prochaine sera moins marqué en terme de cumuls de précipitations que celui qui a sévi la nuit dernière jusqu'en fin de matinée de samedi. De plus, des conditions moins perturbées étant attendues pour demain, on pourrait s'acheminer vers une levée de cette vigilance dimanche matin.



Le prochain bulletin sera émis au plus tard ce dimanche 16 Janvier vers 07h00 locales.



Tenez-vous au courant de l'évolution de la situation météorologique en écoutant les informations diffusées dans les médias par Météo-France et les autorités. • Ne vous déplacez qu'en cas de nécessité.

• S'il vous est absolument indispensable de vous déplacer, soyez très prudents, respectez, en particulier, les déviations mises en place.

• Ne tentez jamais de franchir, à pied ou en voiture, les ravines et les rivières en crue, ou qui peuvent l'être soudainement, ainsi que les radiers submergés.

• Signalez votre départ, votre destination et votre arrivée à vos proches.

• N'entreprenez sous aucun prétexte un sport ou un loisir de pleine nature notamment la randonnée, le canyonning, le rafting, l'escalade, ...

• Dans les zones inondables, prenez toutes les précautions nécessaires à la sauvegarde de vos biens face à la montée des eaux, même dans les zones rarement touchées par les inondations.

• Prévoyez des moyens d'éclairage de secours et faites une réserve d'eau potable.

• Si vous utilisez un dispositif d'assistance médicale (respiratoire ou autre) alimenté par l'électricité, prenez vos précautions en contactant votre établissement de santé ou votre association de prise en charge.

• Faites attention à l'eau du robinet : ne pas oublier qu'elle peut rester impropre à la consommation au moins 48h après l'arrêt des pluies.

• Dans tous les cas, si la situation de votre domicile l'exige (zone inondable, bordure de ravine, ...), préparez-vous à l'évacuation éventuelle de celui-ci.

