Nord: 1,7 million d'euros escroqués à la CAF et au RSI

Le préjudice s'élève à 1,7 million d'euros. Dans le nord, trois Roms ont été mis en examen et placés en détention provisoire pour escroquerie en bande organisée. Leurs cibles : la Caf et le RSI.



Ce sont les agents qui ont signalé, en 2017, un accroissement inhabituel de dossiers d’autoentrepreneur, avec environ 1.200 créations enregistrées en quelques mois. Le système des fraudeurs ? Créer une autoentreprise gérée par une femme qui déclarait être enceinte aussitôt le dossier enregistré. Le tout avec de faux documents.



L'argent subtilisé était ensuite transféré en Roumanie et notamment investi dans l'immobilier en Moldavie roumaine.



La manœuvre aurait été poursuivie dans l'Est de la France, où des dossiers de même nature ont été découverts.