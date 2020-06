La grande Une Noor Olivier Bassand sort de garde à vue, l'enquête se poursuit

Le parquet de Saint-Denis décidera de la suite à donner après les 48 heures de garde à vue effectuées par Noor Olivier Bassand. En attendant la poursuite de l'enquête, le médiatique président de Roul Pa Nou est sorti libre de son audition. Par Régis Labrousse - Publié le Mercredi 24 Juin 2020 à 20:02 | Lu 649 fois

Noor Olivier Bassand interpellé et placé en garde à vue

Le célèbre acteur associatif engagé aux côtés des consommateurs réunionnais devait s'expliquer devant les enquêteurs de la sûreté départementale pour des soupçons d'abus de confiance.



Il y a un an, suite à un contentieux exposé par l'un des adhérents de l'association, le parquet de Saint-Denis a été mis sur la piste d'un possible conflit d'intérêts entre l'association et le compte personnel du président. Le procureur Eric Tuffery avait ordonné l'ouverture d'une enquête préliminaire qui a donc connu un coup d'accélérateur ce mardi matin.



Depuis un an et demi, le siège de son association se confond ainsi avec son adresse personnelle. Le travail des policiers de la brigade financière porte aussi sur la nature du paiement exigé avant l'ouverture d'un dossier chez Roul Pa Nou. S'agissait-il d'un versement qui alimentait les caisses de l'association ou de sommes utilisées à titre personnel par Noor Olivier Bassand ?



Le président de l'association a pu regagner son domicile ce mercredi soir après deux jours de garde à vue au commissariat Malartic. L'enquête se poursuit, assure ce soir le parquet de Saint-Denis. Fin de garde à vue pour le président de l'association Roul Pa Nou. Noor Olivier Bassand était placé en garde à vue depuis mardi matin.Le célèbre acteur associatif engagé aux côtés des consommateurs réunionnais devait s'expliquer devant les enquêteurs de la sûreté départementale pour des soupçons d'abus de confiance.Il y a un an, suite à un contentieux exposé par l'un des adhérents de l'association, le parquet de Saint-Denis a été mis sur la piste d'un possible conflit d'intérêts entre l'association et le compte personnel du président. Le procureur Eric Tuffery avait ordonné l'ouverture d'une enquête préliminaire qui a donc connu un coup d'accélérateur ce mardi matin.Depuis un an et demi, le siège de son association se confond ainsi avec son adresse personnelle. Le travail des policiers de la brigade financière porte aussi sur la nature du paiement exigé avant l'ouverture d'un dossier chez Roul Pa Nou. S'agissait-il d'un versement qui alimentait les caisses de l'association ou de sommes utilisées à titre personnel par Noor Olivier Bassand ?Le président de l'association a pu regagner son domicile ce mercredi soir après deux jours de garde à vue au commissariat Malartic. L'enquête se poursuit, assure ce soir le parquet de Saint-Denis.