La grande Une Non-vaccinée, cette infirmière ne peut plus soigner ses patients

L'obligation vaccinale pour certains corps de métier est entrée en vigueur au 15 septembre. Ils sont environ 70 personnels de santé à avoir été suspendus de leurs fonctions à La Réunion. Parmi eux, Sylvie (prénom d'emprunt), qui témoigne et explique pourquoi elle a refusé de se faire vacciner. Par Kult-Media - Publié le Samedi 18 Septembre 2021 à 13:45





Cette mère de famille ne peut plus exercer son métier d'infirmière depuis le 15 septembre. La raison est l'obligation vaccinale. Mais Sylvie refuse de se faire vacciner pour l'instant. Elle déplore encore trop d'inconnues sur le sujet et considère que les personnes vulnérables doivent être protégées en priorité mais insiste sur le fait que les plus jeunes ne devraient pas avoir à se soumettre à cette injection.Voici l'interview réalisée par Kult-Media







