Courrier des lecteurs Non, surtout pas vous Madame Huguette Bello !

Par Michaël Crochet - Publié le Jeudi 9 Septembre 2021 à 16:51

Les engagements pris pendant la dernière campagne électorale ne sont pas si lointains quand vous nous proposiez « de construire une Réunion solidaire…au développement plus endogène et durable…en prenant pleinement en compte les Hauts…pour une île respectueuse de l’environnement… ». Et voilà que le 27 août dernier, soit deux mois jour pour jour après votre élection, la première Commission permanente de votre mandature a attribué une subvention de 2 800 000,00 € au titre du FEDER à la Commune du Tampon pour le « projet d’aménagement » du Parc du Volcan. Au programme de cet écocide annoncé : 45 ha de zone naturelle et pastorale « neutralisés », 1000 places de parking, 10 tyroliennes, un ballon captif, un pumtrack, 12 toboggans…L’initiateur de ce massacre écologique : André Thien Ah Koon, un élu que vous connaissez mieux que moi !...



A l’aune de votre parcours politique, la participation de votre collectivité à un tel projet sera sans nul doute le premier reniement de votre mandature. Qui plus que vous dans notre péi, a magnifié à juste titre « nout zarlor, nout kalité rényoné, l’intelligence et le savoir-faire réunionnais… » et dénoncé les effets lobotomisants du syndrome de la Goyave de France, lequel semble avoir définitivement colonisé l’imaginaire de nos élu.e.s. ; comment oseriez-vous soutenir qu’une telle décision respecte l’esprit et la lettre de la loi NOTre du 7 août 2015 qui donne compétence à la Région « pour assurer la préservation de (notre) identité » et de notre patrimoine naturel remarquable ; comment enfin ne pas relever qu’elle intervient un peu plus de deux semaines après le rapport plus qu’alarmant du GIEC, et à quelques encablures de la tenue du Congrès mondial de la nature de l’UICN qui se poursuit en ce moment-même, et dont les conclusions ne sont pas moins préoccupantes.



Alors Madame Huguette Bello, si vous êtes intimement convaincue que l’être et le penser réunionnais sont les seuls zarboutan qui vaillent pour la construction de notre péi, la Région Réunion a l’impérieuse obligation de suspendre sa participation à un projet qui constituera une blessure de plus infligée à l’identité et à la terre réunionnaises.