"Non-respect des mesures d'hygiène" : L'abattoir de Carmaux fermé jusqu'à nouvel ordre

Depuis plusieurs années, le non respect des mesures sanitaires à l’abattoir de Carmaux, dans le Tarn, a été soulevé par les autorités. Malgré les différentes inspections, les mesures semblent n’avoir pas été mises en place par le gérant. Ainsi, la préfecture a ordonné la fermeture depuis vendredi des locaux de la société carmausine d'abattage (SCA). Par P.J - Publié le Vendredi 20 Janvier 2023 à 07:00

Suite à une décision du préfet du Tarn, l’abattoir de Carmaux a été fermé pour des raisons de « non-respect aux mesures sanitaires ». La fermeture a pris effet depuis vendredi, rapporte 20 Minutes.



« Le non-respect des mesures d’hygiène dans la préparation des denrées alimentaires à l’abattoir de Carmaux [est] susceptible de se traduire par des contaminations des viandes préparées au sein de l’établissement rendant celles-ci dangereuses pour le consommateur », précise un communiqué du préfet François-Xavier Lauch.



Deux inspections récentes des locaux de la société carmausine d’abattage (SCA) ont amené à sa fermeture. L’une menée par les autorités le 22 décembre révélant des manquements et l’autre le 9 janvier lors de laquelle l’absence de mesures correctives a été notée.



La préfecture a regretté que le gérant n’ait pas saisi la possibilité d’une subvention de 800.000 euros pour la remise aux normes, débloquée dans le cadre du Plan de relance.



Le différend entre les autorités et les Société carmausine d’abattage dure depuis plusieurs années. La réouverture de l’établissement carmausin dépendra désormais « à la réalisation des mesures correctives prescrites par les inspecteurs vétérinaires ».