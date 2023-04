A la Une . Non respect des Nuits sans lumières à St-Pierre : Des militants écologistes décident d'éteindre eux-mêmes les feux

Déplorant le non-respect des préconisations destinées à préserver les pétrels, les groupes locaux de Greenpeace, XR, Attac et CPLC annoncent qu'ils procèderont eux-mêmes à des actions d'extinction, principalement à Saint-Pierre. Par N.P - Publié le Mardi 18 Avril 2023 à 06:16

Alors que l'opération Les Jours de la Nuit a débuté depuis le 7 avril, force est de constater que les préconisations d'extinction des feux pour éviter l'échouage des pétrels, en danger d'extinction, ne sont pas toujours respectées.

De quoi motiver des militants écologistes à intervenir : "A partir de lundi 17 avril 2023 et jusqu'à la fin de la période entourant la nouvelle lune, les groupes locaux de Greenpeace, XR, Attac et CPLC, mèneront tous les soirs de 19h à minuit, des actions d'extinction de l'éclairage urbain, des enseignes et des panneaux de publicité, afin de préserver les populations de pétrels endémiques de notre île. 1 lumière éteinte = 1 pétrel sauvé", annoncent ces groupes.

Ils prennent l'exemple de la ville de Saint-Pierre, à laquelle ils ont adressé un courrier. "Les éclairages de cette commune seront donc particulièrement visés, surtout ceux du littoral, qui ont vu près de 600 oiseaux être recueillis en 4 ans". Lui reprochant de ne pas respecter les engagements qu'elle a pris auprès du Parc National et de ne pas appliquer les recommandations des associations de préservation environnementale, les associations et collectif annoncent : "Parce que nous refusons la disparition d'espèces endémiques, nous éteindrons nous-mêmes ces éclairages inutiles et meurtriers."