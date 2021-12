Société Non-remboursement de l'Emgality : Nadia Ramassamy interpelle Olivier Véran

Dans un courrier adressé au ministre de la Santé Olivier Véran, la députée de la 6e circonscription, Nadia Ramassamy, interpelle ce dernier sur l'absence de remboursement pour un médicament utilisé contre l'algie vasculaire de la face (AVF), l'Emgality. Cette maladie, encore méconnue, provoque notamment des douleurs intenses causant parfois des douleurs jusqu'à 8 fois par jour. "Ne pas rembourser l’Emgality, c’est vouer ceux qui n’ont pas les moyens et qui souffrent de cette affection hautement incapacitante, à d’atroces douleurs, qui bien souvent les empêchent de trouver ou de conserver un emploi et d’avoir une vie normale", écrit la parlementaire dans son courrier, dont vous pouvez retrouver l'intégralité du contenu ci-dessous. Par NP - Publié le Jeudi 2 Décembre 2021 à 07:00

Monsieur le ministre,



Je souhaite attirer votre attention sur une maladie encore méconnue : l’algie vasculaire de la face (AVF). Cette affection neurologique fait partie des céphalées trigémino-autonomiques et provoque des douleurs particulièrement intenses, parfois plus de huit fois par jour.

J’ai récemment été alertée qu’un traitement efficace existe aujourd’hui contre cette pathologie : l’Emgality.



Ce médicament du laboratoire Eli Lilly est reconnu comme étant efficace contre l’AVF. La commission de la transparence de la Haute Autorité de Santé (HAS) a d’ailleurs prononcé le 24 juin 2020 un avis favorable au remboursement de l’Emgality chez les patients atteints de migraine sévère avec au moins huit jours de migraines par mois à hauteur de 65%.



Malheureusement en France, à ce jour, ce médicament n’est toujours pas remboursable. Or son coût est prohibitif pour de nombreux ménages : 300€ l’injection tous les 28 jours, 300€ que nombre de ménages ne peuvent se permettre de dépenser tous les mois.

Ne pas rembourser l’Emgality, c’est vouer ceux qui n’ont pas les moyens et qui souffrent de cette affection hautement incapacitante à d’atroces douleurs, qui bien souvent les empêchent de trouver ou de conserver un emploi et d’avoir une vie normale.



Une décision d’autant plus incompréhensible que chez nombre de nos voisins européens (Italie, Allemagne, Espagne, Belgique, Luxembourg, Danemark...), ce médicament est remboursé en tout ou partie par l’État.



Je vous demande donc, Monsieur le ministre, de bien vouloir réparer ce qui, je l’espère, n’est qu’une erreur de la part du gouvernement, et d’autoriser le remboursement de l’Emgality selon les modalités prévues par la Haute Autorité de Santé.



Dans le cas contraire, je vous serais reconnaissante de bien vouloir m’exposer les raisons qui poussent le gouvernement français à refuser de suivre les recommandations de la HAS.



Dans l’attente d’une réponse de votre part, veuillez recevoir, Monsieur le ministre, l’assurance de ma très haute considération.