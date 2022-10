Politique Non parution du JIR : "Un déni de liberté !"

Le maire du Port réagit à la non parution du Journal de l'île. Par N.P - Publié le Lundi 3 Octobre 2022 à 09:46

Le communiqué :



Liberté d’expression et pluralité de la presse sont des piliers de notre démocratie. Or, depuis quelques jours et faisant suite à un imbroglio juridico-financier, un imprimeur refuse de publier un quotidien de la presse régionale, en l’occurrence le JIR.



Cette situation, inédite, prive des milliers de Réunionnais d’un accès à l’information. Nous ne pouvons que déplorer le caractère disproportionné que revêt une telle décision car elle intervient en conséquence d’un différend entre deux personnes privées. Nos concitoyens n’ont donc pas à être les victimes d’un litige que seule la justice serait à même de régler.



Pour notre part, laissons-nous guider par la voix de Voltaire qui a dit : « Je ne suis pas d’accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu’à la mort pour que vous ayez le droit de le dire. »



Olivier HOARAU

Maire de Le Port