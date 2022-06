Législatives

"Non la police ne tue pas volontairement !", réagit Jean-Jacques Morel

Jean-Jacques Morel, candidat aux législatives à Saint-Denis, réagit aux propos de Jean-Luc Mélenchon suite à une nouvelle intervention policière ayant fait un mort et un blessé grave.

Par N.P - Publié le Mercredi 8 Juin 2022 à 10:38

Le communiqué :



Je condamne sans concession les propos scandaleux de Jean-Luc MÉLENCHON qui a lancé « la police tue ! ». Sans connaître le dossier, comment peut-il traiter les policiers d’assassins ? Qui est-il, lui qui a été condamné pour violences envers des policiers et un magistrat, pour donner des leçons républicaines ?



Bien évidemment un refus d’obtempérer ne justifie pas le recours à l’arme de service sauf quand, précisément, le policier ou le gendarme se retrouve lui-même en danger. Tous les Réunionnais tranquilles se retrouveront dans cette analyse de bon sens.



Jean Jacques MOREL, candidat aux législatives à Saint-Denis