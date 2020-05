A la Une . Non, l’île Maurice ne récupère pas les Chagos

Contrairement à ce que laisse croire un article publié, les Chagos n’ont pas été restitués par le Royaume-Uni à l’île Maurice. Le Premier ministre mauricien a simplement fait une opération de communication pour signifier que les îles convoitées sont inscrites comme appartenant à l’île Maurice sur la carte officielle de l’ONU. Par Nicolas Payet - Publié le Lundi 25 Mai 2020 à 22:05 | Lu 365 fois

La conférence de presse Pravind Jugnauth, le Premier ministre mauricien, en a perturbé plus d’un. Alors que tout le monde s’attendait à voir le chef du gouvernement mauricien faire des annonces sur la fin du déconfinement prévue dans moins d'une semaine, le chef de l’état a surpris tout son monde. Surtout que l'île a recensé deux nouveaux cas après 28 jours sans aucune contamination confirmée.



Pravind Jugnauth s’est laissé aller à un « cours de géographie » pour reprendre nos confrères de zinfos-moris. En présentant une carte, comportant de nombreuses erreurs, le Premier ministre mauricien a voulu montrer à la population que l’ONU avait identifié les Chagos comme faisant partie de l’île Maurice. Une déclaration d’autant plus étonnante que cette carte date du 20 février dernier.



Dans sa déclaration, le Premier ministre se réjouit de ce développement et réitère qu’il continuera à ouvrer pour que les Chagossiens obtiennent justice. À noter que les États-Unis et le Royaume-Uni campent leur position sur le dossier des Chagos malgré l’avis consultatif de la Cour internationale de justice et la résolution adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies.



Mettre les Chagos sur la carte du monde est tout simplement une mise à jour. Pravind Jugnauth a ensuite remercié le secrétaire général des Nations Unies pour cette démarche qui fait suite au jugement de la Cour internationale de justice et de la résolution, adoptée le 22 mai 2019. Mais demain, Anglais et Américain seront toujours là.





