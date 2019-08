A la Une .. Non, l'annonce de la candidature de Nassimah Dindar n'est pas un fake news

Nassimah Dindar a déclaré ce soir dans le journal d'Antenne Réunion que l'annonce faite par Zinfos de sa prochaine candidature aux municipales de 2020 à Saint-Denis était un "fake news".



Je peux comprendre que le fait que nous l'ayons annoncé la perturbe dans son calendrier.



Je peux comprendre que ça ne l'arrange pas que nous ayons révélé qu'elle ne se présentait que dans l'optique de faire battre Didier Robert, puisqu'elle semble convaincue que ce dernier sera lui aussi candidat à ces municipales. De nombreuses personnes, de Droite ou du Centre, s'apprêtaient à la suivre de bonne foi, et sont maintenant légitimement en droit de se poser des questions sur ses réelles orientations politiques.



Je peux comprendre qu'elle soit embarrassée par le fait que nous ayons révélé que son ambition était de revenir à la présidence du Département, elle qui comptait sur le soutien de Cyrille Melchior pour sa campagne à Saint-Denis. Avant de lui planter un coup de couteau dans le dos en essayant de lui piquer sa place, chose dont elle est pourtant coutumière et qui n'est susceptible d'étonner que ceux qui ont la mémoire courte. Qui a trahi trahira...



Il n'en demeure pas moins que nous maintenons l'intégralité de ce que nous avons annoncé. Nos informations proviennent de deux sources différentes totalement sûres.



Du coup, nous rions par avance à l'idée de la tête qu'elle fera et des arguments qu'elle va devoir trouver pour justifier son revirement, le jour où elle annoncera sa candidature...



D'ailleurs, on pourrait lancer un concours, histoire de l'aider un peu...



Je propose quelques pistes : "J'ai finalement décidé de me présenter car ce sont les Réunionnais qui me l'ont demandé", "j'ai décidé de me présenter car la candidature d'Ibrahim ne prenait pas dans la population", "j'ai décidé de me présenter car je m'ennuyais à Paris et que je pense pouvoir être plus utile à La Réunion"...



A vous de faire vos propositions... Pierrot Dupuy Lu 678 fois





