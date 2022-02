A la Une .. "Non au projet de 'tyrolienne géante' à Cilaos"

Plusieurs associations s'opposent au projet de tyrolienne géante qui pourrait concerner le cirque de Cilaos. Par N.P - Publié le Lundi 28 Février 2022 à 15:42





Un projet touristique qui ne respecte ni la population locale ni le site.



Cette tyrolienne "géante" (en rouge sur fond de carte IGN ci-dessus) traverserait le périmètre patrimonial de protection (500m autour) de l’Église de Cilaos et

Non pas en silence, mais avec de très probables et forts impacts sonores ("hurlements" durant ces descentes à sensation, jusqu’à 15 par heure annoncés dans la presse (20 à 25 dans le projet) et 100 km/h), durant cette activité classée de « fun et ludique » ciblant en premier les enfants et adolescents, cris bien plus forts que les bruits mécaniques émis à chaque "glissement" le long de son câble de 870m et qui seront perçus de très loin, accentués par la grande résonance et les échos des sons retentissant dans tout cirque-géologique, avec la réverbération par les pans de falaise.



Cilaos a toujours mis en avant le charme du calme et de la tranquillité de son Cirque. Cette image et sa réputation s’effondrent depuis que tant d’hélicoptères et ULM touristiques le survolent chaque matin, jusqu’à plus de 75 par jour pendant la crise sanitaire, au grand dam de nombreux de ses habitants et vacanciers, même si très peu savent à l’heure actuelle à qui s’adresser pour s’en plaindre.



Le Cirque de Cilaos, dans le Parc national ou en aire d’adhésion, entouré de Pitons et Remparts classés au Patrimoine mondial de l’Humanité et habité d’oiseaux endémiques protégés par arrêté ministériel et figurant sur la liste rouge des espèces menacées de l’UICN (exemple : papangue (Circus maillardi, CR), Pétrel de Barau (Pteromoma baraui, EN)), ne peut raisonnablement finir déclassé en un simple parc d’attractions et de loisirs de défoulement.





Notre Nature est notre atout majeur. Notre avenir passe par un tourisme éco-responsable, respectueux de la population et de la faune locales.



Il n’est donc pas acceptable d’autoriser un tel projet, en ce lieu très particulier du Cirque de Cilaos, très proche du centre-ville, de plus très parcouru par les randonneurs, lieu depuis toujours réputé pour son calme et sa tranquillité, et permettant l’observation de nos oiseaux endémiques.



Nous nous opposons à encore plus de bruit. Cilaos et son Cirque, ne sont pas une "poubelle à bruit", où tout serait permis.

Cet onéreux dispositif artificiel, avec activité payante loin d’être à la portée de tous et en particulier des jeunes (15 à 26€ la descente, d’environ 1 minute) est conçu pour le plaisir égoïste de quelques-uns et va impacter la population locale qui devra en supporter les nuisances, c’est donc un non-sens au niveau, paysager, sanitaire, socioéconomique et touristique.



La Réunion est une toute petite île.

Nous ne sommes pas ici dans les gigantesques Alpes, mais au sein d’un Cirque, Pitons et Remparts inscrits au Patrimoine mondial de l’Humanité, une zone très habitée et à la biodiversité fragilisée et menacée, où le calme peut être un atout majeur, ce qui est un argument vanté systématiquement dans tous les reportages sur les sites exceptionnels dans le monde.

Toute prestation bruyante, tout public excité n’a pas sa place à Cilaos, et va à l’encontre du "vivre ensemble" et donc de la cohésion sociale.



Un modèle touristique à l’impact environnemental indéniable et inacceptable.



Par ailleurs, quid du risque de collision des oiseaux marins avec les câbles de la tyrolienne, notamment le puffin tropical et le pétrel de Barau (espèce endémique classée « En danger » sur la liste rouge de l'UICN)? Pour mémoire, ces oiseaux marins retournent à leur terrier en début de soirée/première partie de nuit, et là le risque de collision avec les câbles de la tyrolienne mériterait une analyse sérieuse.



Cette ravine du Bassin bleu, des remparts jusqu’aux anciens thermes, est aussi un couloir fort prisé et emprunté par les papangues encore présents dans le Cirque de CILAOS (selon la SÉOR, 200 couples seulement resteraient à La Réunion !) : les remarquer voler au-dessus du Bras-des-Étangs n’est pas rare, et l’installation d’une très longue tyrolienne (« La Papang’vol » !) sur tout ce territoire avec ascendances est de nature à les perturber et les chasser du lieu.







Le Maire de Cilaos était-il au courant de ce projet de tyrolienne géante ? Il y a de quoi s’interroger.

Monter un tel projet de la part d’une personne installée depuis peu à Cilaos, sans même demander l’avis à tous les Cilaosiens, habitant là depuis toujours ou depuis plusieurs générations, agir comme s’ils n’existaient pas, manifeste d’une arrogance et d’un mépris incompréhensibles de la population locale.



Élus et responsables de La Réunion, nous vous demandons de prendre conscience de la gravité et de l’aberration d’un tel projet au sein du Cirque de Cilaos,



Après avoir construit 4 fontaines avec les Fonds FEDER, la plupart aussitôt inactives et une déjà retirée, l’Europe financerait maintenant un long câble aérien destiné à se lâcher, exubérer, crier... aux pieds et portes de notre Parc national classé au Patrimoine mondial de l’Humanité, dans une zone naturelle de calme et de tranquillité, à la nature déjà si fragilisée ?



Comment l’antenne locale en gestion du FEDER/UE et la Région Réunion pourraient-elles oser financer 300 000 euros d’argent public pour un projet privé basé sur un modèle touristique directement importé des Alpes, qui n'a rien à voir avec la culture créole et insulaire, et qui ne bénéficiera certainement pas au plus grand nombre vu le tarif indiqué ?

Où est l’intérêt général là-dedans ?



Alors que le cyclone Batsirai a de nouveau révélé la fragilité du réseau électrique et de la distribution d’eau à La Réunion, nous pensons qu’il y a bien mieux à faire pour l’intérêt général dans notre île que de financer cette tyrolienne aux impacts désastreux pour la population et l’environnement.



En conclusion,

Nous refusons l’appropriation et la défiguration de nos espaces naturels et paysages par quelques-uns pour des intérêts particuliers.

L’avenir de La Réunion passe par des projets bien plus écologiques et éco-responsables, réfléchis et concertés.

Liste des signataires de cette alerte :



Association Cilaos-mon-amour

Association Citoyenne de Saint-Pierre-Réunion

Association Acpeges

Association Domoun la plaine

Extinction Rebellion Réunion

Collectif des usagers des Jardins de Manapany

Attac-Réunion

Greenpeace Réunion





Annexes :



1. Article de presse et plan de situation pour comprendre les lieux impactés.

Lien :



2. Selon une toute récente étude de l’ADEME et du CNB (Comité National du Bruit), le Coût

sanitaire et social du BRUIT est de 156 milliards d’euros annuels pour la France !

Un coût énorme par habitant de La Réunion dépassant les 2000 €/an !



3. Exemples de Tyroliennes... et les pratiques habituelles des hurlements qui vont avec !

https://www.youtube.com/watch?v=VHRMBKq1iMk

https://www.youtube.com/watch?v=UFmaIax6K3M

