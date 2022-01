Communiqué "Non au pass vaccinal"

Nathalie Bassire indique être contre le projet de loi instaurant le pass vaccinal. Positive au Covid, la députée annonce qu'elle votera par procuration. Par N.P - Publié le Mercredi 5 Janvier 2022 à 10:36

Testée positive à la COVID-19, je n’ai pu prendre comme prévu l’avion lundi dernier pour assister à Paris aux discussions sur le projet de loi relatif à l’instauration d’un « passe vaccinal » en lieu et place du passe sanitaire.



Je reste toutefois très attentive aux débats houleux à l’Assemblée Nationale, et je prends acte de l’amendement de compromis voté hier soir qui maintient le passe sanitaire (et non vaccinal) à 16 ans (au lieu de 12 ans) pour les sorties scolaires, activités périscolaires et extrascolaires, ce qui est une bonne chose pour les enfants et adolescents.



J’ai fait enregistrer une délégation auprès des services de l’Assemblée Nationale, afin de voter par procuration.



Le sens de mon vote est clair : CONTRE ! Ma position n’a pas changé : je suis moi-même vaccinée, mais je défends avant tout la liberté, notamment celle de choisir.



Aussi, il est hors de question que je vote pour un passe vaccinale, qui ressemble fort à une obligation vaccinale, ou du moins pour un texte qui vise « à emmerder une partie des Français » …



La République, c’est avant tout le respect de TOUS les citoyens. La Démocratie, c’est aussi le respect : respect de la majorité, mais également des minorités. La richesse de notre pays réside avant tout dans la diversité de ses sensibilités, des opinions exprimées : je comprends la position des autres, mais la mienne doit être respectée !



Nathalie BASSIRE

Députée de La Réunion