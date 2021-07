Courrier des lecteurs Non au pass sanitaire et non à l'obligation de se faire vacciner

Par Abdou-Roihmane Zoubert - Publié le Mardi 20 Juillet 2021 à 16:01

J'écris ce courrier pour vous faire part de mon mécontentement suite aux mesures sanitaires annoncer par le chef de l'état et j'ose espérer que les parlementaires se réveilleront pour se joindre au peuple qui sont contre le pass sanitaire afin de voter contre ce projet de loi de pass sanitaire liberticide et honteuse.



Depuis le début de l'épidémie liée au Coronavirus, on ne cessent de nous mentir encore et encore par les autorités. Au début, le masque n'étais pas obligatoire, puis, le masque est devenue obligatoire et là, il est conseiller de le porter lorsqu'on est à moins de 2 mètres d'une autre personne. Comme cela ne suffisait pas, le Président de la République ainsi que le gouvernement qui nous mènent en bateau depuis le début de la crise en annonçant que "la vaccination ne sera pas obligatoire" comme si cela ne suffisait pas, lors de son allocution du 12 juillet 2021, celui-ci à annoncer l'obligation de la vaccination pour les soignants, les non soignants qui travaillent auprès des personnes âgées mais aussi les personnes âgées de plus de 12 ans qui vont se rendre dans un établissement recevant du public (Centre commerciaux, train, service public, bus, train, TGV...). En effet, ceci bafoue nos libertés de conscience, de penser, d'agir, de circuler librement.



Ces mesures sanitaires liberticide, inadmissible, discriminatoire et injuste vont à l'encontre de la liberté individuelle et bafoue le droit à la vie privée ainsi que le droit à la libre circulation protégée par les articles de la déclaration des droits de l'homme et des lois constitutionnel de notre pays mais aussi par la résolution européenne 2361 adopté le 28 janvier par le Conseil de l'Europe.



Petit récapitulatif : Le 26 Janvier 2021, l'assemblée parlementaire européenne a voté à 115 voix pour 2 contre 13 abstentions un texte de loi sur la COVID bien que cette loi s'applique à tous les états membres dont notre cher pays la France.



2 articles de ces lois imposent aux pays membre de l'Europe :

- Que la vaccination ne devra pas être obligatoire et que personne ne devra subir de pressions politiques, sociales ou autres pour se faire vacciner, si il ou elle ne souhaite pas le faire personnellement. (ARTICLE 7.3.1)



- Que personne ne devra être victime de discrimination pour ne pas avoir été vacciné en raison des risques potentiels pour la santé ou pour ne pas vouloir se faire vacciner. (ARTICLE 7.3.2)

M. Macron qui est le chef de l'état, s'est permis d'aller a l'encontre de cette résolution.



La Déclaration universelle de Droit de l'Homme et du Citoyen dans son article 1 stipule que "Tous les Hommes naissent libres et demeurent égaux en droit et en dignité".



La Déclaration de 1789 définit la liberté comme ce qui « consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui » (article IV). Elle précise ensuite un certain nombre de libertés particulières : liberté d'opinion et de conscience (article X), droit à la propriété (article XVII). La liberté de chacun s'arrête là où commence celle de l'autre et les lois françaises garantissent la liberté de tous. Toutes ces lois qui sont censées nous protéger sont-elles mises de coté, au prétexte d'une crise sanitaire en imposant l'obligation de la vaccination ??



Autre décision absurde, c'est la campagne de vaccination des ados dans les collèges et lycées dés la rentrée scolaire prochaine. Selon le Collectif de santé pédiatrique, 0,1% représente le chiffre des enfants en état de hospitalisation liés au Covid-19. Pourquoi dans ces conditions vaccinés les adolescents ??



D'ailleurs, il rajoute notamment que "les vaccins commercialisé en France sont tous expérimentaux" de même "ils ne remplissent pas les critères de qualité et de sécurité requis". L'organisation mondiale de la santé recommande notamment aux pays membre de ne pas contraindre la population à se faire vacciner. Pourquoi obliger les françaises et les français à se faire vacciner dans ces conditions là ? Nous ne sommes pas des cobayes ni des rats de laboratoire !



Le fabricant des vaccins ne sont pas responsables, le Gouvernement n'est pas responsables mais par contre les français eux sont responsables. Quand j'ai écouter attentivement le discours de Macron, plusieurs question me sont venus à l'esprit : Que deviendra t-il de nos hôpitaux si on licencie le personnel soignant au motif qu'il refuse de se faire vaccinées ? Sommes-nous près à faire face à une deuxième crise sanitaire alors que l'hôpital public est en danger ? Que deviendra t-il de nos commerces, nos restaurants, nos bars, nos cafés si les clients ne peuvent pas y accéder au motif qu’ils soient pas vaccinés ? Sommes-nous préparer à une nouvelle et encore une crise économique qui as profondément toucher ce secteur là ?



Nous sommes en démocratie et nos valeurs sont Liberté, Égalité, Fraternité. Il est temps, il est grand temps que ce loi soit rejeté par le parlement avant qu'il soit trop tard.



ZOUBERT Abdou-Roihmane

Président du Collectif Mayotte En Sousfrance