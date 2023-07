Non au changement de nom du lycée Amiral Pierre Bouvet !

« Au lendemain des consécrations officielles si légitimement dues aux pures gloires contemporaines que sont pour nous Juliette Dodu, dont l’héroïsme honore les femmes de tous les pays, Roland Garros, un des aigles de notre aviation, il sera permis à quelqu’un assez au courant de l’histoire de ce pays de réveiller d’un injuste oubli le nom d’un des héros de nos guerres maritimes de la Première République et du Premier Empire […] : l’Amiral Pierre Bouvet de Maisonneuve »

C’est en ces mots que s’ouvre une tribune publiée dans le quotidien Le Peuple et datée de 1924. C’est dire à quel point l’Amiral Pierre Bouvet, grand navigateur et héros de guerre a marqué en son temps l’histoire de La Réunion, mais aussi de la France. La nation ne l’a jamais oublié. Elle l’a fait chevalier de la Légion d’Honneur.Versailles garde dans ses archives un portrait peint de lui. La commune Saint-Servan où il est mort lui a dédié la plus belle place de la ville. Et enfin, Saint-Benoît, où il est né, a attribué son nom à son lycée le plus emblématique. Car au-delà de son prestige national, c’est d’un enfant de Saint-Benoît dont il s’agit ! Il est né et a grandi sur les terres bénédictines. Il a respiré le même air, contemplé le même horizon que les jeunes de notre ville. Alors, oui, certains ont depuis oublié qui il était. Son histoire paraît lointaine et méconnue pour la jeunesse d’aujourd’hui. Mais en voulant débaptiser le lycée qui porte son nom, la Région souhaite définitivement reléguer la mémoire de Pierre Bouvet aux oubliettes. Le faire disparaître de l’histoire de Saint-Benoît. Cette tribune s’ouvre sur l’injustice d’un hommage manqué à cet homme. Force est de constater que l’histoire semble se répéter et que l’injustice est à nouveau au rendez-vous !



Car au-delà d’un nom, au-delà de l’histoire d’un homme, c’est l’histoire d’un lieu que la Région souhaite enterrer ! Des souvenirs collectifs des années lycée, qui se transmettent de génération en génération depuis plus de 50 ans ! Toutes les bénédictines ou les bénédictins ont en mémoire des instants de jeunesse passés dans le cadre de ce lycée. Et au sein du groupe « Les Anciens du Lycée Amiral Bouvet », la nouvelle d’un changement de nom est forcément perçue comme un crève-cœur ! Une injustice tant cette décision semble être verticale, politique et non populaire !



Car il faut dire les choses telles qu’elles sont : ce choix, c’est celui de la présidente de la Région et ses équipes. Pas celui de la population de Saint-Benoît. Bien sûr, loin de nous l’idée de dénigrer le nom de Jean-Claude Fruteau, choisi pour succéder à celui de Pierre Bouvet. Monsieur Fruteau a bien évidemment marqué l’histoire politique de la Réunion et de Saint-Benoît. Son parcours et son bilan seront appréciés de manière différente selon ses admirateurs ou ses détracteurs. Et sûrement qu’un lieu pourrait même un jour lui rendre hommage ; comme c’est le cas pour tous les élus qui ont marqué l’histoire politique de notre pays. Mais, pas un lycée ! Un lycée est un sanctuaire du savoir, de l’enseignement. Il ne saurait être marqué politiquement, dans le respect de la neutralité du service public. Ce n’est pas un trophée de gloire que l’on s’attribue après une victoire politique…



Et c’est bien le problème. Sommes-nous face à un hommage digne d’un jeu politicien tout puissant ? Que penser de cette phrase énoncée par Monsieur Fruteau en 2015 : « Je demande à la population bénédictine et, en tant que Député socialiste de La Réunion, à tous les réunionnais de voter massivement pour la liste de rassemblement conduite par Huguette Bello ! » ? Car c’est peut-être de ça qu’il s’agit ! Serait-ce un remerciement posthume déguisé que lui ferait la présidente de La Région ? Tout est possible tant le flou des motivations demeure dans cette débaptisation. Le flou, voire l’ombre. Car tout s’est fait en cachette. Qui est au courant dans la population bénédictine ? Qui a pu donner son avis ? Il semblerait que seul monsieur Selly, maire de Saint-Benoît, ait été consulté et ait donné son accord en son nom. Qu’en est-il de l’avis peut-être judicieux du conseil municipal, à défaut de celui encore plus pertinent des bénédictins ? Exit aussi l’avis du conseil d’administration du Lycée Amiral Bouvet qui a rejeté à 90 % la mesure de changement de nom !

Nous sommes bien face à une décision injuste ! Elle ne prend pas en compte l’avis des administrés, des élèves et des professeurs, si attachés à leur lycée ! Une décision arbitraire, non concertée, hors sol, purement politique ! Et c’est cette injustice qui nous pousse aujourd’hui à nous élever contre un choix qui va à l’encontre de la mémoire collective de Saint-Benoît. Et vos justifications fumeuses ne prennent pas, mesdames et messieurs de la Région ! Nous ne sommes pas dupes. Les bénédictins n’accepteront pas qu’on puisse balayer d’un trait le souvenir de ce lieu et de son nom. Car la mémoire, elle, ne s’efface pas par un décret ! Ainsi, quoi que vous fassiez, vous aurez perdu votre pari, car tout le monde continuera d’appeler ce lycée par son nom : Lycée Amiral Pierre Bouvet !

