Communiqué "Non à la violence au conseil municipal !"

"Ce climat de violence doit cesser dans le conseil municipal de Saint-André", indique l'élu d'opposition Jean-Marie Virapoullé, reprochant au maire de Saint-André d'avoir perd son sang-froid lors du dernier conseil municipal. Par N.P - Publié le Vendredi 21 Avril 2023 à 07:36

Le communiqué :



Lors du dernier conseil municipal, le maire de Saint-André ainsi que certains de ses partisans ont une nouvelle fois perdu leur sang-froid et ont agressé verbalement les élus de l’opposition. Nous avons dénoncé certaines défaillances de la gestion municipale avec encore une fois pour réponse des insultes et du dénigrement.



Ainsi, M. Alain Sinaretty a interpellé le maire au moment du débat sur le projet d’aménagement et de développement durable de Saint-André. Pendant son exposé M. Sinaretty n’a cessé de se faire insulter par les rares partisans du maire. Ce n’est malheureusement pas la première fois que cela se produit lorsqu’un membre de l’opposition intervient. M. Sinaretty a donc demandé au maire président de séance de faire cesser ces tentatives de déstabilisation en exerçant son rôle de police de l’assemblée. La réponse du maire fut éloquente : « C’est vous qui l’excitez avec vos propos ». En tenant ses propos Joe Bédier a fortement encouragé son militant « alimentaire » à poursuivre son intimidation verbale. Alain Sinaretty a notamment pointé du doigt les travaux réalisés actuellement sur l’ avenue Ile de France-avenue de Bourbon qui ne sont pas adaptés aux besoins du centre-ville, en particulier en termes de places de parking. Ce chantier va « sacrifier le centre-ville ». Il s’est aussi interrogé sur la cause de l’arrêt de ces travaux : est-ce dû à un problème d’amiante ?



Joe Bédier à court d’arguments, s’est énervé et a traité M Sinaretty de « fou ».



Devant l’émotion suscité par ses propos dans le camp de l’opposition et conscient qu’il avait une nouvelle fois dérapé, Joé Bedier s’est ravisé en indiquant que c’était une interrogation.



J’ai alors décidé en accord avec les autres collègues de l’opposition de quitter la séance. J’ai invité Joe Bédier à mesurer ses propos. En quittant cette séance nous avons voulu protester contre cette agression verbale du maire et de ses partisans.



Ce climat de violence doit cesser dans le conseil municipal de Saint-André. Tout le monde sait que le Joe Bedier « n’est pas un ange » même s’il essaie toujours de se faire passer pour une victime !



Il ne doit pas oublier que la violence est l’arme des faibles . Il ne doit pas oublier que de graves faits de violences se sont succédés récemment à Saint-André et que dans ce contexte les élus doivent plus que jamais donner l’exemple avec un comportement adapté à leurs fonctions. Il ne doit pas oublier que la violence quelle que soit la forme qu’elle prend entraine la violence.



Il doit enfin rentrer dans son costume de Maire en permettant à chacun de s’exprimer dans un climat serein au sein du conseil municipal et en respectant la contradiction, même si certaines vérités blessent.



Jean-Marie Virapoullé

Conseiller municipal d'opposition