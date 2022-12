Communiqué "Non à la retraite à 65 ans !"

Nathalie Bassire annonce qu'elle votera en faveur d'une motion de censure contre le gouvernement si ce dernier incluait le recul de l'âge légal de départ à 65 ans dans sa réforme des retraites à venir. Par N.P - Publié le Vendredi 30 Décembre 2022 à 09:29

Le communiqué de la députée :



A l’instar des députés de mon groupe parlementaire LIOT (libertés indépendants outre-mer et territoires) je voterai en faveur d'une motion de censure contre le gouvernement si ce dernier incluait le recul de l'âge légal de départ à 65 ans dans sa réforme des retraites à venir.



En effet, des motions de censure pourraient être déposées comme riposte au gouvernement, s'il décidait de faire adopter sa réforme des retraites sans vote à l'Assemblée nationale via l'arme constitutionnelle du 49.3, déjà utilisée plusieurs fois sur les textes budgétaires cette année. Je rappelle que le groupe LIOT - composé d'élus UDI, d'Outre-Mer, de nationalistes corses, de centristes et de socialistes - a été reçu mardi 13 décembre dernier (comme d'autres groupes parlementaires) par le ministre du Travail Olivier Dussopt pour échanger sur le contenu de la réforme des retraites.



A cette occasion, la réaction du représentant de notre groupe a été très claire : "Ce qui nous est proposé aujourd’hui, c'est de la grande bouillie, un texte qui est incompréhensible, qui va nous mettre à dos une grande partie de la société française" !



J’appelle donc à un débat parlementaire respectueux et à envisager d’autres solutions que le report de l’âge légal pour protéger nos retraites, ainsi que je m’y étais engagée lors de la campagne des législatives 2022.