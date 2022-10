Communiqué "Non à la mort du service public" : Une pétition lancée à l'adresse des usagers

La CGTR Finances publiques lance dès le 11 octobre 2022 une pétition à l'adresse des usagers sur l'ensemble des accueils de proximité du département. Par N.P - Publié le Lundi 10 Octobre 2022 à 11:23

Le communiqué :



Depuis plusieurs années et plus particulièrement depuis 2019, notre administration œuvre au démantèlement de notre service public à grand renfort de réformes successives.



Le public reste toujours très loin des préoccupations de nos dirigeants.



Après le zéro cash, la mise en place des Établissements France Service, l'accélération de la dématérialisation des paiements et des déclarations, les usagers sont de plus en plus démunis face à une administration fiscale complexe et de plus en plus éloignée de sa mission de service public.



Depuis janvier 2022, la DRFIP de La Réunion restructure ses services rendant de plus en plus difficile leur accès au public.

La mobilisation des agents et des usagers en 2019 et 2020 a permis de maintenir des accueils de proximité sur le réseau de la DRFIP de La Réunion dès janvier 2022.



Mais à l'horizon 2025, les engagements pris par l'administration arriveront à terme.



Il est plus que nécessaire que chacun d'entre nous, agents et usagers, se mobilise dès à présent pour défendre un service public de pleine compétence qui ne doit pas devenir un service lowcost.



C'est pour cela que la CGTR Finances publiques lance dès le 11 octobre 2022 une pétition à l'adresse des usagers sur l'ensemble des accueils de proximité du département.

RDV le mardi 11 octobre 2022 à partir de 7h30 devant l'Antenne du Port :

63 rue Saint-Paul,

97420 Le Port

Pour la CGTR - Finances publiques La secrétaire départementale

Stéphanie CADET