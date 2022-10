Communiqué "Non à la mise sous tutelle patronale des lycées professionnels !"

Communiqué du parti de gauche de La Réunion : Par N.P - Publié le Mardi 18 Octobre 2022 à 10:54

Ce mardi 18 octobre, les enseignants des lycées professionnels appellent à manifester contre le désastre d'une réforme rétrograde.



Le Parti de Gauche de La Réunion soutient leur action et dénonce cette attaque brutale et dangereuse du gouvernement Macron contre la voie professionnelle. Après la réforme Darcos (passage du bac pro de 4 à 3 ans visant à réduire le nombre d'enseignants), après la réforme Blanquer (mise en place coûteuse de la co-intervention et regroupement en classe de seconde de plusieurs familles de métier au détriment de la professionnalisation), voici la réforme Macron qui vise à doubler le temps des stages en entreprise. Une mesure qui permettrait de supprimer de 8 à 10 000 emplois d'enseignants d'une part. Mais pas seulement. Doubler les heures de stage en entreprise serait aussi particulièrement discriminant pour les élèves car il se ferait au détriment de la garantie d'un apprentissage de la liberté de penser, de l'esprit critique et de l'exercice de la citoyenneté par l'enseignement au lycée.



Les lycées professionnels accueillent massivement les élèves les plus fragiles socialement, économiquement ainsi que des élèves en situation de handicap. C'est une fois de plus la ligne du moins d’École qui est privilégiée en mettant la formation professionnelle, et notoirement les jeunes les plus en difficulté, au service direct des entreprises locales. Ce projet est celui de la relégation scolaire et sociale de près d’un tiers de la jeunesse de ce pays. A la Réunion, l'avenir de nos lycéens professionnels serait réduit à des formations au rabais et à des emplois précaires et nos jeunes d'autant moins armés pour défendre leurs conditions de travail, de salaire et de vie digne.



Le Parti de Gauche de La Réunion dénonce cette casse des lycées professionnels et se joindra aux manifestations des PLP.