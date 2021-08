A la Une . Non, Zinfos ne connaissait pas le résultat de Miss Réunion 1h avant

Par Pierrot Dupuy - Publié le Samedi 28 Août 2021 à 22:38

L'incident ne mériterait pas plus qu'un sourire en temps normal mais, avec la crise de complotisme ambiant, nous vous devons des explications. En toute transparence.



Il y a environ une heure, nous avons publié par erreur un article félicitant une candidate, Mélanie Odules, pour son élection à Miss Réunion.



Alors même que le résultat de l'élection, qui est en direct, n'est pas encore connu.



L'explication est simple. Pour ne pas perdre de temps, nous écrivons à l'avance 12 articles, un par candidate, pour féliciter l'heureuse élue de son élection. Ainsi, dès le résultat connu, nous sommes en mesure de publier un article complet qui, nous l'espérons, ravira nos lecteurs.



Par mégarde, un de ces articles, celui concernant Mélanie Odules, a été mis en ligne.



Toutes nos excuses, donc. Continuons à regarder ensemble l'émission. Le résultat, le vrai, ne devrait pas tarder à tomber...



