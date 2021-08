Courrier des lecteurs Non, Macron ne mange pas les petits enfants !

Par Philippe Azéma,Yoga Thirapathi, Yves Thébault, Armelle Roche, Didier Debals, Anthony Lamy - Publié le Jeudi 5 Août 2021 à 15:59

Non, le COVID n'est pas « une petite gripette », des centaines de millions de personnes ont été frappées par la maladie, plus de 4 millions en sont mortes dont plus de 110 000 en France et 280 à La Réunion. Depuis le début, la gravité de la pandémie a été sous-estimée en particulier par A.Buzin, ancienne ministre de la Santé qui a d'ailleurs déserté son poste...



Non, le Covid ne frappe pas une seule catégorie de la population, les jeunes en sont victimes et ont été infectés dans les établissements scolaires contrairement aux affirmations du ministre Blanquer ardent destructeur du service public de l'Education.



Non la vaccination n'est pas l'injection en misouk de nanoparticules censées tuer 4 milliards d'individus sur les recommandations de Bill Gates.



Non la vaccination ne rend pas stérile.



Non il n'existe aucun traitement miracle de la maladie, ni hydroxychloroquine (prescription du docteur Donald Trump!), ni tisane bénite, même s'il est évidemment nécessaire de rechercher des molécules permettant de soulager les malades.



Non la vaccination n'a pas tué 170 000 ni même 17 000 personnes en Europe.



Non la situation des services de réanimation et de soins intensifs à La Réunion n'est pas bonne. Les soignants sont accablés par l'afflux de malades et doivent déprogrammer des interventions et des soins liés à d'autres pathologies.



Non, la « liberté » n'est pas dissociable de l'égalité de tous dans l'accès à la vaccination et aux médicaments, en particulier de nos voisins Malgaches par exemple qui sont en ce moment même « libres » de mourir sans espoir.



Non, la « liberté » n'est pas dissociable de la fraternité, socle d'une solidarité collective face à la maladie qui passe par une vaccination massive de tous les habitants de la planète.



Les manifestations « antivax »actuelles sont largement manipulées par l'extrême-droite et un ramassis de démagogues qui se sont dressés contre le mariage pour tous, contre le droit à l'avortement, contre la PMA, contre les libertés de genre.



Leur « liberté » est celle du renard dans le poulailler, libre de dévorer les volailles !



Paradoxalement, ces meneurs dangereux confèrent à Macron la stature d'un « super héros » luttant pour la santé des Français contre l'obscurantisme. Il est ainsi remis en selle pour les élections à venir.



Et pourtant, Macron et avant lui d'autres gouvernants porte l'écrasante responsabilité d'avoir systématiquement affaibli l'hôpital public qui continue à perdre postes et moyens, d'avoir accumulé mensonges, contre-vérités (le masque ne sert à rien!) et mesures autoritaires contradictoires. Il a ainsi différé de nécessaires mesures de confinement au profit du fonctionnement de l'économie (comme d'ailleurs ces derniers jours le préfet de La Réunion).



Rappelons nous de la gestion catastrophique il y a 10 ans de la pandémie H1N1 avec plus de 60 000 personnes frappées à La Réunion. A l'époque R.Bachelot était ministre (déjà!) de la Santé. Les mêmes erreurs, la même sous-estimation, les mêmes mesures autoritaires avaient été mises en œuvre.



Aucune leçon n'a été tirée de cet épisode, la destruction du système de santé public s'est poursuivie, diminuant encore les capacités de faire face au Covid aujourd'hui.



La crise actuelle sonne comme un second avertissement : avec le H1N1 avaient été pointés les dangers de la transmission de virus à l'homme (zoonoses) liés à l'industrialisation de l'élevage animal (concentration excessive des animaux, conditions sanitaires déplorables...). Le Covid est probablement de même origine et il est certain que de nouvelles pandémies sont à craindre encore aujourd'hui pour les mêmes raisons.



Au lieu de perdre du temps et de l'énergie dans de stériles combats contre la vaccination, il est plus que temps de remettre en cause les mécanismes de la production alimentaire mondiale, de « mettre le paquet » pour les systèmes de santé et la recherche médicale, de prendre le contrôle de la production pharmaceutique, de libérer la recherche du carcan des brevets et du profit. (A noter que l'extrême-droite est hostile à la remise en cause des brevets).



Au-delà encore, il est nécessaire de comprendre que le dérèglement climatique étend les zones de diffusion de certains virus (Ebola, dengue, chikungunya...) et pourrait amener au surgissement de virus ancestraux gelés dans le permafrost sibérien depuis des milliers d'années.



Les responsabilités de Macron et de la plupart des dirigeants de la planète se situent bien là : avoir pendant des décennies favorisé la loi du profit au détriment du droit à la santé, politique criminelle et meurtrière. Ceci est infiniment plus grave que la mise en cause d'une « liberté » utilisée comme hochet par des gosses de pays riches.



La responsabilité de Macron est aussi pleine et entière lorsqu'il explique que nous serions « en état de guerre » et qu'il faut suspendre la démocratie. Prétexte déjà invoqué avec le terrorisme pour accumuler les lois liberticides de ces dernières années qui permettent aux flics de s'en prendre aux militants syndicaux ou associatifs, aux jeunes qui veulent faire la fête.



Contrairement aux recommandations de l'OMS, il a choisi non de convaincre mais de contraindre en interdisant de facto à des millions de Français de conserver leur emploi, de prendre le train ou l'avion, de déjeuner à la terrasse d'un restaurant ou de voir un film à moins de subir un, deux ou dix contrôles menés par des commerçants dont ce n'est en aucun cas la fonction. Le pass sanitaire est interprété à juste titre comme une nouvelle mesure autoritaire.



Au mot vidé de son sens de « liberté », aux mesures autoritaires de Macron, nous opposons le mot de démocratie, la participation de tous aux débats collectif et à la prise de décision.



Nous vivons une époque de crise, sanitaire bien sûr mais également économique, sociale, morale. Le monde est secoué par une vague destructrice, maladies, guerres, exploitation renforcée, pillage sans frein des ressources, dérèglement du climat. Il est saisi par le chaos engendré par une forme de décomposition du capitalisme dans laquelle fleurissent l'irrationalité et le désespoir. Le risque est grand de voir se développer cette irrationalité du monde politique que constitue le fascisme.



Il y a donc des raisons impérieuses de s'opposer à Macron et aux intérêts qu'il défend mais pas sur de faux combats, pas aux côtés de l'extrême-droite et de courants profondément réactionnaires.