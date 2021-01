Non, Free n'expérimente pas la 5G à La Réunion

Pas de panique à avoir pour cet internaute, Free Réunion ne dispose pas d'autorisation expérimentale d'émettre en 5G et ne déploie donc aucune antenne 5G à La Réunion.Par ailleurs, un gel du réseau Free Réunion a été opéré (un gel qui a débuté le 14 décembre et qui se termine dans quelques jours). L'opérateur n'a donc fait aucune modification durant cette période, nous explique Univers Free Réunion , une source proche de Free.D'où vient alors l'apparition de ce logo 5G ? "L'anomalie vient sûrement du téléphone qui a subi un bug d'affichage", poursuit Univers Free Réunion. Il n'est en effet pas rare sur les derniers smartphones compatibles de voir afficher la notification 5G alors que le réseau, lui, est toujours en 4G. Pour l'heure, "l'objectif de Free est d'améliorer la couverture 4G et non de préparer la 5G", poursuit Univers Free Réunion.Localement, seul l'opérateur Orange dispose de cette autorisation. L'opérateur historique a d'ailleurs retenu la commune de Saint-Denis comme l'une des villes test après Lille, Marseille ou encore Paris, et prévoit de commercialiser les premières offres 5G dans l'île dans le courant de l'année.