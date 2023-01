Communiqué Nomination du nouveau directeur général de LADOM

Le 16 janvier par décret du Président de la République et sur proposition du Ministre chargé des Outre-mer, Saïd Ahamada a été nommé à la tête de LADOM. Il succède ainsi à Florus Nestar qui a occupé ce poste durant six ans. Par N.P - Publié le Jeudi 19 Janvier 2023 à 14:55

Le communiqué :



C’est donc tout récemment que Saïd Ahamada s’est installé au siège de LADOM situé sur le site du ministère chargé des Outre-mer où, un passage de témoin avec Florence Svetecz, Secrétaire générale, l’attendait. Cette dernière a assuré l’intérim pendant près d’un an.



Natif de La Réunion et originaire de l’Archipel des Comores, Saïd Ahamada, après l’obtention d’un master en finance, fait ses armes pendant dix ans dans l’accompagnement à la création d’entreprise.



Puis, en 2012, il décide de donner une nouvelle trajectoire à sa carrière en passant différents concours de la fonction publique, qui, par la suite, lui permettront de travailler en tant que Chargé de Développement Territorial à la Caisse des dépôts et consignations puis au sein de la ville d'Avignon en tant que Directeur général adjoint lorsqu’il devient administrateur territorial.



Parallèlement Saïd Ahamada s’engage politiquement et devient en 2014 conseiller d’arrondissement de Marseille puis en 2017, il est élu député de cette même ville, dans la 7e circonscription des Bouches-du-Rhône.



Ainsi, Saïd Ahamada apporte son expertise pluridisciplinaire, ses qualités managériales, son attachement aux valeurs de la République, son histoire avec les Outre-mer et son expérience du terrain.



Nombreux sont les défis et les enjeux qui attendent le nouveau Directeur général. Il s’agira notamment pour lui de définir et de mettre en œuvre la stratégie globale et la politique de LADOM dans toutes leurs composantes. Pour ce faire, il pourra s’appuyer sur le Conseil d’administration de LADOM dont la présidence est assurée depuis novembre par Maël Disa et sur les près de 150 collaborateurs mobilisés et engagés à ses côtés.